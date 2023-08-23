梅西示警下半年消費者支出疲軟 零售業重創

高檔連鎖百貨公司梅西百貨 (Macy"s) 周二 (22 日) 警告，關鍵的假日購物季消費者支出疲軟，且信用卡付款延遲情形增加速度高於預期。

梅西百貨 (M-US) 周二重挫 14.05%，收每股 12.66 美元，創下 2020 年 6 月以來最糟糕的一天。該股今年已下跌近 39%。

儘管梅西百貨第二季業績表現超過華爾街預期，但因謹慎示警前景，仍維持今年的財測不變，令零售板塊股票整體承壓，如 Kohl"s (KSS-US) 周二重挫 10.35%、 Nordstrom (JWN-US) 大跌 9.81%。

梅西百貨財務長 Adrian Mitchell 表示，宏觀環境高度影響信貸，此為消費者健康狀況的真實指標，因此公司採取謹慎的態度。

梅西百貨的信用卡營收 (在第二季占比約 2%) 下降 41%，凸顯借貸成本上升令消費者承壓。

花旗分析師 Paul Lejuez 也表示，信貸收入急劇下降是最大的負面意外。

Target (TGT-US) 和 Tapestry (TPR-US) 等零售商發現，中產階級消費者的需求下降，因為該族群在通膨加劇之際，縮減了對服飾、包包等的支出，導致美國零售商的庫存膨脹。

Target 周二下跌 2.23%；Tapestry 同日收低 1.92%。

梅西百貨第二季在換季期間清除多餘庫存，損害了需求也導致毛利率下滑。Mitchell 表示，對消費者與他們購買非必需品的能力保持謹慎，這是比較慎重的作法。

梅西百貨重申 2023 年銷售額預期為 228 億美元至 232 億美元，調整後的全年每股獲利 2.70 美元至 3.20 美元。

Jane Hali &Associates 分析師 Jessica Ramirez 表示：「零售商本預估今年下半年會較輕鬆些，因為與去年同期相比的門檻較容易，但現在他們得面對消費者支出放緩的挑戰。」