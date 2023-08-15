房貸利率急升逾7% 美國7月NAHB建商信心指數7個月來首降

房貸利率上升對潛在購屋者構成沉重打擊，從而削弱了住宅建築市場的動力。

根據全國住宅建築商協會 (NAHB) 的富國銀行住房市場指數，8 月新建住宅市場的建商信心下降 6 點至 50。這是 7 個月以來首次下降，也是 5 月以來的最低水平，當時市場信心首次走出負面區域。超過 50 的數字都被視為正向。

NAHB 主席、伯明翰住宅建築商和開發商惠伊 (Alicia Huey) 表示：「由於建築工人短缺、可建造地塊缺乏以及配電變壓器持續短缺，房貸利率上升和建築成本高昂，令 8 月建商信心低迷。」

《抵押貸款新聞日報》報導，房貸利率目前穩定在 7% 以上，周一 (14 日) 一度達到 7.24%。7 月最後一周 30 年期固定貸款平均利率超過 7%。

在該指數的 3 大組成部分中，當前銷售狀況下降 5 點至 57；未來 6 個月銷售預期下降 4 點至 55；買家流量下降 6 點至 34。

NAHB 首席經濟學家迪茲 (Robert Dietz) 表示：「客流量下降提醒人們，住房通膨比一年前上升了 7.7%，並且占 7 月消費者物價指數 (CPI) 3.2% 升幅的比率達到驚人的 90% ，這是個更大的挑戰。」並補充說，目前全國房市缺額約為 150 萬套。

房貸利率上升和買家活動下降，促使更多建商再次祭出銷售激勵措施。它們在去年下半年利率首次走高時就已這樣做；今年春天當需求激增時，它們又縮手了。

現在，在連續下降 4 個月後，建商降價的比率從 7 月的 22% 上升至 8 月的 25%。然而，平均降價幅度仍為 6%。採用各種激勵措施包括降低購買利率的建商比率從 7 月的 52% 上升至 8 月的 55%。 但仍低於去年底的 62%。

從地區來看，按照 3 個月移動均值計算，東北部的建商信心上升 4 點達 56。中西部和南部的信心保持不變，分別為 45 和 58。 在房價最貴的西部地區，信心下降 1 點至 50。