外資也瘋AI 砸逾70億元大買這四檔AI概念股

台北股市今 (16) 日大盤出現開高振盪走勢，指數終場以上漲 56.12 點作收，收在 16347.61 點，成交值為 3035.51 億元，三大法人合計買超 52.67 億元，外資買超廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2476-TW) 及光寶科 (2301-TW) 四檔 AI 伺服器個股，金額超過 70 億元。

8 月 22 日集中市場外資買超 59.72 億元，投信買超 29.22 億元，自營商賣超 36.27 億元，在期貨市場，外資交易淨口數爲多單 1008 口，未平倉合約口數爲空單 5076 口。

8 月 22 日集中市場外資買超較多的個股爲，廣達、緯創、技嘉、兆豐金、光寶科、誠美材、新興、華航、和碩、京元電。8 月 22 日集中市場外資賣超較多的個股爲，開發金、矽統、英業達、玉山金、友達、中興電、仁寶、中鋼、永豐金、凌陽。

8 月 22 日集中市場投信買超較多的個股爲，智邦、緯創、技嘉、廣達、光寶科、宏碁、華通、旺宏、京元、瀚宇博。8 月 22 日集中市場投信賣超較多的個股爲，東元、欣興、遠傳、台泥、中華車、勤誠、南亞科、華碩、達興材料、創意。

8 月 22 日集中市場自營商買超較多的個股爲，華航、長榮航、光寶科、京元電、台灣大、萬海、中砂、欣興、四維航、金像電。8 月 22 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，廣達、康舒、仁寶、技嘉、友訊、英業達、大亞、緯創、中興電、啓碁。

證券分析師黃漢成指出，台股大盤在出現開高振盪同時，資金集中在散熱、AI 等題材個股，但也同時遭遇解套賣壓，造成指數的振盪，預計大盤的振盪將持續。