美FDIC下周將對中小銀行提出新規定 區域銀行動盪後最新舉措 

美國銀行監管機關聯邦存款保險公司 (FDIC) 下周將提出一套新規定，要求資產在 1000 億美元以上的銀行必須發行足夠的長期債券，以應付一旦倒閉時產生的資本損失。

在美國三家區域銀行於今年初接連倒閉後，美國主管機關陸續提出因應措施，FDIC 預定 29 日 (下周二) 公布的提案就是最新一例。FDIC 表示屆時還將公布另一項計畫，以要求同等規模銀行業者說明，一旦必須結束營運時如何能讓過程平順。

由於美國今年初在銀行業動盪時期啟用所謂的「系統性風險」例外狀況，讓 FDIC 動用資金為矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 和 Signature Bank 所有存戶提供保險，關於由誰承擔銀行倒閉成本的議題就引發關注。當時政府的存款保險基金 (DIF) 付出了上百億美元。

FDIC 主席 Martin Gruenberg 上周一曾說，長期債券提供的緩衝，有助於存款保險基金免於再次面對系統性風險例外狀況。

Gruenberg 最近也說，藉由改善銀行業者被稱為「生前遺囑」的決議計畫，可以降低 FDIC 在銀行倒閉時促成出售的必要性。這項計畫將要求業者先找出可以個別出售的業務，以接觸到更多的潛在買家。