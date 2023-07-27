《MarketWatch》統整華爾街多位分析師論點，彙整出聯準會（Fed) 主席鮑爾週三 (26 日) 記者會上談話的四大重點，包括聯準會不再預測經濟出現衰退、銀行並沒有大幅收緊貸款標準、推斷鮑爾不表明 9 月是最後一次升息的原因，以及未來升息門檻可能很高。

聯準會週三宣布，所有決策官員一致同意升息 1 碼，將聯邦資金利率提高至 5.25% 至 5.5% 之間，創自逾 22 年來新高，符合市場預期。

華爾街分析師解讀鮑爾記者會上談話的四大重點如下：

不再預測會出現經濟衰退

在週三的新聞發布會上，鮑爾表示，聯準會目前預測經濟將出現明顯放緩，而不是衰退。鮑爾說，這種轉變的原因是，官員們已看到了近期經濟數據的韌性。

鮑爾說，他認為聯準會可以「在不出現真正嚴重衰退的情況下」降低通膨。

通常情況下，投資人必須等到 8 月 16 日會議紀錄時，才能了解到官員對經濟的預測。PNC Financial Services Group 首席經濟學家 Gus Faucher 表示，聯準會官員正在重新考慮經濟實現軟著陸的可能性。

銀行並沒有大幅收緊貸款標準

自今年 3 月矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 倒閉以來，經濟學家一直擔心其他銀行會收縮放貸，提高貸款標準。到目前為止，貸款一直在穩步減少，但沒有出現大的變動，聯準會持續密切關注貸款標準。

最新的報告將於下週發布，但鮑爾在記者會上說：「貸款條件收緊了，但還沒有達到令人擔憂的程度。我只想說，這與大家所期望的大體一致，貸款條件已經收緊，而且還在變得更緊一些。」

華爾街深入解讀 鮑爾記者會談話四大重點 (圖：REUTERS/TPG)

鮑爾承認，信貸狀況是美國經濟面臨的逆風。

法國興業銀行美國利率策略主管 Subadra Rajappa 表示，她的團隊認為聯準會不會進一步升息，並指出放貸開始收縮和信貸標準收緊是完成升息循環的指標。

鮑爾為何拒絕稱 9 月是最後一次升息?

今年 6 月，聯準會發布利率點狀圖預測，今年還會有兩次升息，隨著聯準會週三利率會議結束，鮑爾有機會暗示聯準會傾向於在 9 月份達到利率峰值，但 Capital Economics 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 認為，鮑爾堅決拒絕表態。

鮑爾還反駁了聯準會隔次升息 (即 9 月將跳過一次會議，11 月初將進行最後一次升息) 的可能性。

前聯準會高級職員、現為 Dreyfus and Mellon 首席經濟學家 Vince Reinhart 稱，雖然鮑爾想在 9 月跳過升息，但聯準會內部太多成員對這樣的訊號感到不安，所以鮑爾不能說出來。

另一方面，Inflation Insights 總裁 Omair Sharif 表示，鮑爾週三根本沒有提到「再升息一次」這樣的字眼，這或許就是鷹派表現的一種，暗示本輪緊縮周期結束之前，可能還不止有一次升息。

交易員認為 11 月升息 1 碼的機率為 33% 左右。(圖片：CME FedWatch)

截稿前，根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員認為 11 月升息 1 碼的機率為 33% 左右。

鮑爾暗示，再次升息門檻很高

分析師認為，鮑爾週三確實表現出鴿派的色彩，鮑爾稱：「聯準會已做了很多工作，我們緊縮政策的全部效果還沒有顯現出來。」

鷹派官員預計先前的升息不會對經濟產生更多「影響」。

華爾街深入解讀 鮑爾記者會談話四大重點 (圖：REUTERS/TPG)

投行 Jefferies 的經濟學家 Thomas Simons 研判，某種程度上來看，聯準會認為緊縮政策滯後時間相對較長，這表明他們將非常謹慎小心，試圖避免從現在開始過度緊縮。