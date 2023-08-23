研究：全球超過三分之一辦公室 整個禮拜空蕩無人

最新調查顯示，全球超過三分之一辦公桌，一整個禮拜都沒人使用，在許多企業苦思如何讓員工回到辦公室工作之際，人們也不禁開始思考當前的工作環境設計是否切合需求。

澳洲 XY Sense 公司統計美國、英國、香港、新加坡等共九個地方、24855 個工作場所後發現，36% 工作站——包括辦公隔間和辦公桌——從來沒有人使用過，顯然處於「供給過剩」的狀態。

報告指出，最常使用的空間是兩到三人的會議室，平均有 90% 的時間是滿位的狀態。整體而言，辦公空間的使用率一直停留在疫情前約 50% 的水準。

這項調查凸顯各企業評估辦公空間時所面臨的挑戰。波士頓諮詢公司 (BCG) 的研究顯示，雖然職員和主管都說應該有三分之一上班時間需要待在公司，但不見得需要固定在工作桌前。

與老式的辦公隔間相比，小型私人開會空間、可供開放協作、或適合個人低頭工作的隔音設計，對當代辦公文化更為重要。但 XY Sense 的研究發現，80% 的辦公空間都被個人工作站占據，只有 20% 可供團隊合作。

XY Sense 共同創辦人兼執行長 Alex Birch 說：「是時候重新思考如何改造簡陋的辦公桌了。它們占據辦公空間的時間太長、造價昂貴，而我們的使用方式和疫情前已經不同。既然人們現在有大部分工作在家完成，企業自然不再需要那麼多辦公桌，反而應該重新配置空間，提供更好的辦公體驗、或乾脆省下經費。」

還有一些數據證實辦公桌角色正在式微，例如辦公家具製造商 Haworth 便發現，2020 年以前，85% 員工有自己的辦公座位，但現在只剩下不到一半。

家具設計業者 HOK 說：「長期以來，我們把辦公室設計成盆栽植物。我們真的要讓員工回到一個必須整天坐在桌前的辦公室嗎？還是要鼓勵他們彼此互動、給予回饋並促進創新？」

辦公桌使用率低落，也讓一些雇主重新思考他們對商辦的需求。世邦魏理仕 (CBRE) 調查顯示，大型企業當中，十家有九家發現辦公室使用率很低，其中超過一半預期未來三年內會縮減商辦面積。

而據 XY Sense 的數據，今年第 1 季到第 2 季期間，辦公室使用率變化不大，但 JLL 經紀公司統計，約 100 萬名美國職員被要求須在年底前更常返回辦公室辦公。