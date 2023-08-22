前外匯官員：日元突破150關卡前 日本央行料不會干預

一位十年前參與干預匯市的日本央行前官員表示，除非日元兌美元匯率跌破 150，並成為首相岸田文雄的巨大政治難題，否則預計央行不會進場干預。

美元兌日元周二 (22 日) 來到 146.125 兌 1 美元，接近上周四觸及的九個月高點 146.565。

去年，在日元匯率突破 145 關卡之際，央行選擇進場干預，如今來到 146，市場多人猜測已接近央行入場時機點。不過，曾任日本央行外匯主管的 Atsushi Takeuchi(竹內惇) 表示，當局通常不會制定具體的底線。但出於政治原因，像 150 這樣心理上的關鍵門檻很重。

竹內表示，由於日本企業和家庭對日元走勢的強烈關注，公眾情緒是當局何時進行干預的關鍵。

他補充說，由於日本重新開放邊境，入境旅遊業和國內服務業企業正在復甦，日元疲軟的好處也變得更加明顯。

竹內指出，在日本，何時進行干預一直是一個極其政治性的決定，最終由首相裁決，關鍵在於，當前公眾對日元疲軟的不滿，並未升級到去年那樣的程度。

但他表示，如果日元加速下跌並突破 150 兌美元匯率，當局可能會進行干預。

竹內說，在介入之前，當局可能會發出口頭警告並進行利率檢查，以爭取時間，希望市場能夠自行糾正。

他說：「即使干預不會迫在眉睫，作為政策制定者，你也不希望顯得對市場走勢漠不關心。」