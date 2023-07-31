日元有望谷底反彈？ 瑞銀估今年底將回升至128

日本央行的超寬鬆政策可望鬆動，日元匯價有望止貶回升？瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，隨著美國聯準會緊縮政策步入尾聲，預估日元兌美元可望從 140 反彈，今 (2023) 年底有望回升至 128 價位。

日本央行 28 日會議宣布，調整公債收益率曲線控制，儘管 10 年期公債券收益率上限維持在 0.5%，但日本央行也宣示將更「靈活」控制收益率，此舉透露日本央行將逐步淡化其超寬鬆的貨幣政策，弱勢日元有望止貶轉升。

受日本央行超寬鬆政策影響，促使日元偏弱整理，日元兌美元今年以來從 127 元下挫到 145 元，目前則在 140 到 142 元進行區間震盪。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，在日本央行將通膨率持續保持在 2% 之前，預期日本央行不會有額外政策調整，但政策正常化的指引將更加清晰，東京 7 月消費者物價指數比去年同期增加 3.2%，優於市場預期，通膨率連續第 14 個月高於日本央行 2% 的目標。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，隨著美國聯準會的緊縮周期結束，日圓兌美元將從目前的 140 反彈，預期到今年底將升至 128，而日本央行的政策方向也讓瑞銀看好日本銀行的觀點，預期如果收益率曲線控制也進一步提升，這也會提高銀行業淨收益，因此日本銀行股的估值仍具吸引力，股息收益率相對較高。



