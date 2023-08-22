〈財報〉Zoom Q2業績高於預期 上調全年財測 盤後漲逾4%

視訊會議平台 Zoom(ZM-US) 周一 (21 日) 公布第二季績超出分析師預期，一度激勵盤後股價大漲 8%，爾後漲幅收斂至約莫 4%。

近時確認，Zoom 周一收高 1.48%，盤後上漲 2.67 美元或 3.97%，報每股 69.94 美元，不含盤後波動，今年迄今仍約下跌 0.69%，遠遜於同期大盤。S&P 500 指數今年迄今約上漲 15%。

Q2 (7/31 止) 關鍵財報數據 vs. 華爾街預期

調整後 EPS：1.34 美元 vs. 1.05 美元 (Refinitiv 查訪共識)

營收：年增 3.6% 至 114 億美元 vs. 112 億美元 (Refinitiv 查訪共識)

第二季純益自去年同期的 4570 萬美元或每股 15 美分，躍升至 1.82 億美元或每股 59 美分。

儘管如此，Zoom 的發展速度較兩年前緩慢得多，係因當時受到疫情影響，企業和學校紛紛註冊高級帳戶以利遠端作業，令其營收幾乎翻升 5 倍。

截至 7 月底，Zoom 擁有約 218100 名企業客戶，較第一季 (4/30 止) 的 215900 名增加 1%。

Zoom 將企業客戶定義為業務單位，由 Zoom 直銷團隊、經銷商或合作夥伴一起合作。

第三季財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 查訪共識)

Zoom 第三季的財測數據略為遜色，但管理層上調全年預測。

調整後 EPS：1.07 美元至 1.09 美元 vs. 1.03 美元

營收：11.15 億美元至 11.2 億美元 vs. 11.3 億美元

2024 全年財測 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 查訪共識)

調整後 EPS：4.63 美元至 4.67 美元 vs. 4.30 美元

營收：44.85 億美元至 44.95 億美元 vs. 44.9 億美元

營收範圍的中值意味 2% 增長率。Zoom3 個月前預期全年調整後 EPS 介於 4.25 至 4.31 美元、營收 44.65 億至 44.85 億美元。

Zoom 財務長 Kelly Steckelberg 表示，目前銷售周期仍較平時更長，上調全年財測是反映對企業的持續看法，然而今年剩餘時間的線上業務仍預料放緩。

與此同時，Zoom 仍在努力優化其支出，包括雲端服務，且銷售和營銷費用的增長也一直在放緩。

Zoom 表示，本季度投資人工智慧 (AI) 初創公司 Anthropic，透過免費試用，特定顧客可以開始請求通話摘要，他們可以在不記錄對話的情況下共享這些摘要。

Zoom 創辦人兼執行長袁征 (Eric Yuan) 表示，與一些競爭對手不同，公司不會對現有軟體上新增的 AI 功能收取「瘋狂的價格」，因為這對顧客不公平。他也認為，將 AI 功能添加到現有軟體中是較好的做法。

Steckelberg 表示，Zoom 的客服聯絡中心軟體規模雖小，但增長迅速，目前擁有 500 多名客戶。Zoom 在收購 Five9 失敗後進行此次擴張，而該聯絡中心的價格「極具顛覆性」。