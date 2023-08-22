〈財報〉Zoom Q2業績高於預期 上調全年財測 盤後漲逾4%

視訊會議平台 Zoom(ZM-US) 周一 (21 日) 公布第二季績超出分析師預期，一度激勵盤後股價大漲 8%，爾後漲幅收斂至約莫 4%。
近時確認，Zoom 周一收高 1.48%，盤後上漲 2.67 美元或 3.97%，報每股 69.94 美元，不含盤後波動，今年迄今仍約下跌 0.69%，遠遜於同期大盤。S&P 500 指數今年迄今約上漲 15%。
Q2 (7/31 止) 關鍵財報數據 vs. 華爾街預期
- 調整後 EPS：1.34 美元 vs. 1.05 美元 (Refinitiv 查訪共識)
- 營收：年增 3.6% 至 114 億美元 vs. 112 億美元 (Refinitiv 查訪共識)
第二季純益自去年同期的 4570 萬美元或每股 15 美分，躍升至 1.82 億美元或每股 59 美分。
儘管如此，Zoom 的發展速度較兩年前緩慢得多，係因當時受到疫情影響，企業和學校紛紛註冊高級帳戶以利遠端作業，令其營收幾乎翻升 5 倍。
截至 7 月底，Zoom 擁有約 218100 名企業客戶，較第一季 (4/30 止) 的 215900 名增加 1%。
Zoom 將企業客戶定義為業務單位，由 Zoom 直銷團隊、經銷商或合作夥伴一起合作。
第三季財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 查訪共識)
Zoom 第三季的財測數據略為遜色，但管理層上調全年預測。
- 調整後 EPS：1.07 美元至 1.09 美元 vs. 1.03 美元
- 營收：11.15 億美元至 11.2 億美元 vs. 11.3 億美元
2024 全年財測 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 查訪共識)
- 調整後 EPS：4.63 美元至 4.67 美元 vs. 4.30 美元
- 營收：44.85 億美元至 44.95 億美元 vs. 44.9 億美元
營收範圍的中值意味 2% 增長率。Zoom3 個月前預期全年調整後 EPS 介於 4.25 至 4.31 美元、營收 44.65 億至 44.85 億美元。
Zoom 財務長 Kelly Steckelberg 表示，目前銷售周期仍較平時更長，上調全年財測是反映對企業的持續看法，然而今年剩餘時間的線上業務仍預料放緩。
與此同時，Zoom 仍在努力優化其支出，包括雲端服務，且銷售和營銷費用的增長也一直在放緩。
Zoom 表示，本季度投資人工智慧 (AI) 初創公司 Anthropic，透過免費試用，特定顧客可以開始請求通話摘要，他們可以在不記錄對話的情況下共享這些摘要。
Zoom 創辦人兼執行長袁征 (Eric Yuan) 表示，與一些競爭對手不同，公司不會對現有軟體上新增的 AI 功能收取「瘋狂的價格」，因為這對顧客不公平。他也認為，將 AI 功能添加到現有軟體中是較好的做法。
Steckelberg 表示，Zoom 的客服聯絡中心軟體規模雖小，但增長迅速，目前擁有 500 多名客戶。Zoom 在收購 Five9 失敗後進行此次擴張，而該聯絡中心的價格「極具顛覆性」。