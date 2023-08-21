時機成熟？漲多 ETF：評估賣出的關鍵因素

近年來投資人對於 ETF 的喜好度持續升高，甚至許多新掛牌上市的 ETF 推出，而帶動此趨勢的原因是 ETF 具有多元化投資、分散風險、低成本操作，甚至投資門檻低，吸引了許多想踏入投資市場卻不得其門而入的投資人。同時近期台灣多檔 ETF 因搭到 AI 題材，呈現「存股變飆股」！但這時候投資人也會面臨個兩難「要留還是要賣？」畢竟很多人當初是為了長期持有的角度，但有獲利這麼多，是否要出場一趟？還是要維持長期持有的初衷？

回歸 ETF 特性 及投資初衷

過往 ETF 主要以跟著大盤指數的投資為主，而現如今，各種高股息、主題型、國家型的 ETF 讓人不勝枚舉，在此情況下，永誠資產管理處提醒投資人，千萬不要看到吸睛的行銷字眼、或是覺得追蹤的標的很有趣，就直接把辛苦賺的錢拿去做投資，而是應該回歸自己做這項投資的目標，根據個人的投資目標和風險承受能力來定義。

如果目標是長期增值，可能更傾向於投資成長型、指數型，以長期受益於市場上升趨勢。如果風險承受能力較低，則可以選擇追蹤較穩定的固定收益產品，例如高股息、債券型等等。同時自己的投資初衷：你希望的是長期投資？還是要把握時機，順勢操作？否則容易陷入 ETF 的常見操作迷思，整體下來可能搞成了四不像。

關注 ETF 持股內容比重

ETF 透過指數化投資，讓人一次購入一籃子股票，但建議投資人也要了解其中持股標的跟比重，這一數據能夠幫助投資人了解該 ETF 對不同資產的偏好，進而瞭解該 ETF 的投資策略和風險分佈，也會影響最後的成效是否滿足自己的期待。

例如近期 0056、00878 等 ETF 部分持股比重較多追蹤到 AI 概念股，因此股價表現很好，有佈局到的投資人都很開心，但是當 AI 股大幅修正時，同步也會被影響到。如果是金融股佔比高的 ETF 則是在電子股修正時，可以維持該有的表現，需要注意的是，ETF 的持股比重可能會隨市場變化而變化，因此投資者應該保持關注，及時調整自己的投資策略以應對市場波動。

長期堅守紀律 短期把握趨勢

如果你是打定主意長期投資、年領股利，就不用糾結要不要賣出股票，外界的任何紛亂，甚至遇到崩盤都該保持平常心來等，甚至還可以把握股市下跌階段正好可以撿便宜，不要因為被上漲的數字給誘惑，而是要堅定的守住投資紀律。

而如果你本身就喜歡短線投資，賺到價差就可以落袋為安，尤其今年題材的帶動，ETF 的回報率表現相當亮眼，或許值得考慮獲利了結，再等待修正時重新佈局，同時也因為近期的修正，讓一些 ETF 在技術面上有短線修正風險，短期內投資的投資者可以考慮先行賣出，觀察整體市場是否能夠回穩，然後再考慮是否重新投入。

總之，不管是做任何的投資，基本一定得了解市場趨勢和行業前景也是投資決策的關鍵因素，有助於提高投資成功的機，同時了解自己的需求、風險承受能力，並基於市場趨勢和分散投資的原則做出明智的決策，最後當投入後還是要保持對市場的敏感度，關注全球經濟狀況、政治事件和市場情緒變化！

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