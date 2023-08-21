全球財富報告出爐 去年全球財富縮水2.4%

全球財富在全球金融危機後首次縮水，日前瑞士信貸和瑞銀首次聯合發布的第 14 份《全球財富報告》顯示，去年全球財富縮水 2.4%，而美國的百萬富翁人數最多，中國以 620 萬人位居第二。

該報告指出，以美元計，截至去年年底，全球私人財富淨值總額減少 11.3 兆美元（-2.4%），總額為 454.4 兆美元。成年人人均財富為 84,718 美元，也減少 3,198 美元（-3.6%），為 2008 年以來全球總財富首度縮水。

全球財富減少主要集中在北美、歐洲等富裕地區，這些地區的財富合計減少 10.9 兆美元，亞太地區的財富則減少 2.1 兆美元。

該報告作者 Anthony Shorrocks 說：「高通膨加上美元兌多個貨幣升值，是 2022 年財富下滑的主要原因。」相較而言，金融資產價值下跌對去年財富減少的影響較大，而非金融資產（主要是房地產）在利率迅速上升的情況下，依然保持堅挺。

在整體財富縮水之際，俄羅斯、墨西哥、印度及巴西等國的財富逆勢增長，成為財富增幅最多的四個國家。其中，受歐美制裁的俄羅斯，盧布走強帶動俄國家庭財富大增，去年增加 56 名百萬富翁。

在人數方面，美國的百萬富翁人數仍然很多，截至 2022 年底，超過 2,270 萬美國人擁有至少 100 萬美元的財富，人數遠超過其他任何國家。中國以 620 萬人居第二，法國以 280 萬人排名第三。

未來五年上述格局可能會出現變化。該報告指出，雖然擁有至少 100 萬美元財富的中國富翁人數可能不會超過美國，但未來五年中國百萬富翁人數將激增 112%。相較下，美國百萬富翁人數僅增加 16%。