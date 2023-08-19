台積電高雄建2奈米廠、鴻海法說、遠傳亞太訂婚 本周大事回顧

台積電 2 奈米釋出最新動向，預計將在高雄建置 2 奈米廠區，鴻海本周召開法說會，下修全年營收展望，但在 AI 伺服器已有斬獲，遠傳與亞太也在本周進行訂婚會，目標用戶數要衝千萬，以下是本周大事回顧：

台積電 2 奈米廠落腳高雄 拚明年試產

台積電本周證實，高雄將確定作為 2 奈米廠，希望能趕在 2024 年試產，並在 2025 年正式投產，日前由於中科台中園區二期擴建案的都審不斷卡關，台積電為趕在 2 奈米量產時程，也決定將高雄作為最新的 2 奈米廠。

鴻海 Q3 營收估季增年減 全年展望下修至小幅衰退

鴻海周一召開法說會，董事長劉揚偉表示，雖然下半年進入旺季，但疫情期間的高峰需求已過，因此預估第三季營收呈現季增、年減；全年則因雲端網路、電腦終端產品下修，整體營收從原先持平的調整至小幅衰退。

針對外界關心 AI 伺服器進度，劉揚偉也強調，鴻海是唯一一家可以提供 AI 伺服器一條龍服務的供應商，其中，在上游的 GPU 模組跟基板的市占率更高達 7 成。

〈遠亞訂婚會〉遠傳井琪：目標用戶衝千萬 站穩三分天下

遠傳 (4904-TW) 週四與亞太電 (3682-TW) 攜手舉辦訂婚會，遠傳總經理井琪表示，雙方合併後將進入新遠傳時代，總用戶也大增至 900 萬戶，並推出 6 大優惠方案。預計合併基準日降落在第四季，目標未來總用戶衝上千萬，市場要站穩三分天下。

英特爾正式宣布終止收購高塔 支付 3.53 億美元分手費

英特爾 (INTC-US) 周三 (16 日) 宣布，由於無法及時獲得合併協議所需的監管批准，公司與 Tower Semiconductor(TSEM-US) 雙方均同意終止收購協議，根據協議，英特爾將向 Tower 支付 3.53 億美元的分手費。

我國今年 GDP 確定不保 2 創 8 年低 物價恐破通膨線

主計總處周五公布我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 1.61%，較 5 月預測數 2.04% 下修 0.43 個百分點，確定不保 2，並將是 8 年來新低，而全年消費者物價指數 (CPI) 年增率上漲 2.14%，仍會突破 2% 的通膨警戒線；但主計總處認為，明年 GDP 成長估將回升至 3.32%，CPI 增幅則降至 1.58%。

〈合庫金法說〉打炒政策發酵中 下半年國內房市呈現「量縮、價盤整」

政府積極打炒房效應持續發酵中，合庫金認為，受央行升息、資金震盪及全球經濟下修等因素影響下，預期房地產市場將持續瀰漫觀望氛圍，下半年國內房市交易將呈現「交易量縮但價格溫和盤整」的狀態。