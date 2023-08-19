美股重點新聞摘要2023年08月19日

美商務部公布對中國太陽能板製造商徵收關稅決定

路透周五 (18 日) 報導，美國商務部公布，五家中國太陽能公司透過將業務轉移到東南亞國家，以逃避美國關稅，應對其徵收進口關稅。閱讀全文...

赴美 IPO 前一大利空？傳 Arm 前一財年營收下滑約 1%

《彭博》週五 (18 日) 引述消息人士報導，英國晶片技術公司安謀 (Arm) 即將在美國那斯達克交易所上市，最快將在下週一對外公開 F-1 表（外國公司招股書），但投資人可能失望的是，基於美國會計準則，Arm 上一財年營收下降約 1%。閱讀全文...

WSJ：軟銀以 640 億美元估值從願景基金買入 Arm 25% 股份

華爾街日報 (WSJ) 周五 (18 日) 援引知情人士報導，軟銀最近從願景基金 (Vision Fund) 購買 25% 的安謀 (ARM) 股份，在這筆交易中對安謀的估值為略高於 640 億美元，該估值處於本月稍早媒體透露的 600 至 700 億美元區間內。閱讀全文...

路透調查：Fed 結束升息 多數分析師估明年 3 月前不會降息

路透調查顯示美國聯準會 (Fed) 可能已經結束升息，多數分析師預估 Fed 至少要等到明年 3 月底才會降息。閱讀全文...