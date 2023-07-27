〈財報〉查克伯格「效率年」見效 Meta上季業績強勁

社交媒體公司 Meta Platforms Inc. (META-US) 第 2 季業績強勁，並對前景表達樂觀態度，該公司股價回升至大約一年半前的水平。

Meta 股價今年來已經上漲一倍多，在周四 (27 日) 盤前交易上漲 10% 以上。2022 年 2 月，該公司因未達到營收預期，且其用戶群停止成長，股價連日崩潰。但現在令人振奮的結果證明成本得到控制，廣告收入和用戶成長優於預期。

該公司大力推廣類似競爭對手 TikTok 的短影音軟體 Reels，以吸引更多人關注其社交網絡 Facebook 和 Instagram。這種格式成功地增加了使用量，現在還有助於吸引廣告商，在 2022 年整體廣告業預算緊縮後重新刺激支出。該公司周三 (26 日) 表示，本季營收可能成長高達 20%。

與此同時，Meta 在 CEO 查克伯格 (Mark Zuckerberg) 所說的「效率年」中削減了數千個工作崗位和團隊，從而使公司在股東心目中的地位更加穩固。即使計劃未來兩年增加支出，因為該公司在 AI 和 VR 等戰略領域進行大量投資，但這並沒有削弱投資人對該股的熱情。

Meta 第 2 季營收成長 11% 達 320 億美元，高於分析師平均預測的 311 億美元。本季銷售額高達 345 億美元，也高於平均預期。第 2 季淨利為 78 億美元，合每股 2.98 美元；分析師平均預期為每股 2.92 美元。

該公司表示，超過 30 億人每天至少使用 Meta 旗下一款產品，即使這些已建立的社交網絡繼續以較慢的速度成長。該公司正在努力增加每個用戶在其網絡上停留的時間，同時開發新業務。

該公司表示，負責實現查克伯格虛擬世界願景的現實實驗室部門今年的虧損將比去年「明顯」更大，主要是因為產品開發和技術發展的成本。Meta 表示，2023 年總支出將達到 880 至 910 億美元，高於之前預測。

Instagram 最近推出推特競爭對手 Threads。根據網路分析公司 Sametime 的估計，Threads 在推出後最初幾天內就飆升至 1 億用戶，但之後一直很難讓所有這些用戶回歸。

目前，Threads 沒有廣告，但從長遠來看，廣告可以促進業務發展。Evercore 分析師馬克 · 馬哈尼 (Mark Mahaney) 估計，Threads 在未來兩年可產生約 80 億美元的年收入，每日活躍用戶近 2 億。查克伯格曾表示，在 Threads 達到 10 億用戶之前，他不會在 Threads 上導入廣告。而 10 億用戶是推特從未實現的里程碑。