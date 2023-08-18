鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至16.29元，預估目標價為352.84元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.07元上修至16.29元，其中最高估值18.7元，最低估值14.68元，預估目標價為352.84元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|18.7
|23.42
|21.39
|15.85
|最低值
|14.68
|17.51
|21.39
|15.85
|平均值
|16.34
|19.73
|21.39
|15.85
|中位數
|16.29
|19.2
|21.39
|15.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|18,228,750
|21,293,900
|19,270,110
|最低值
|16,742,150
|17,699,770
|19,270,110
|平均值
|17,361,310
|19,462,670
|19,270,110
|中位數
|17,234,810
|19,249,250
|19,270,110
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.59
|5.5
|4.22
|2.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,632,772
|12,649,189
|10,728,583
|9,174,740
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。