仁寶、廣達成功創高，所告訴我們的事

仁寶 (2324-TW) 和廣達 (2382-TW) 今天成功創下新高，消化前波高點套牢下來的壓力，這就證明一件事，領頭的 AI 股在打信號，準備號召各路資金繼續湧入 AI 股票，因為領導股率先克服前波壓力，落後的股票就會更有信心跟上領頭羊的走勢。

我們要做的就是找走勢落後，但有機會跟上的，比如和碩 (4938-TW) 和宏碁 (2353-TW) 就是有機會跟上仁寶走勢。至於技嘉 (2376-TW)、緯創(3231-TW)、廣明(6188-TW)、華碩(2357-TW) 則有望跟上廣達。台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、力積電(6770-TW)、世界先進(5347-TW) 這些晶圓公司走勢普遍疲弱，尤其是力積電、世界先進和聯電，股價仍在破底，台積電雖然止跌，但短期也難大漲。

至於其他族群，生技股只剩保瑞 (6472-TW) 在撐盤，美時 (1795-TW) 反彈一天又續跌。重電股則只有華城 (1519-TW) 比較強勢，其他像樂事綠能 (1529-TW)、中興電(1513-TW)、士電(1503-TW) 都沒有反攻跡象。傳產的大型權值股，台塑 (1301-TW)、台化(1326-TW)、南亞(1303-TW)、台塑化(6505-TW)、台泥(1101-TW)、中鋼(2002-TW) 還在破底創低。以上這些股票都不是市場主流資金青睞的標的，否則股價不會如此。現階段要真正掌握價差和賺股息，就該鎖定有機會起漲的 AI 強勢股，讓資金推動下，同時賺基本面成長的價差和股息。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師 https://lin.ee/6rOzncL

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