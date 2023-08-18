中國央行31家省分行今集體揭牌 維護地方金融穩定

中國國家機構改革方案出爐五個月後，中國人民銀行（央行）周五（18 日）在北京、上海、深圳等地舉行省分行揭牌儀式，展現維護地方金融穩定的決心。

據《第一財經》報導，周五上午 8 時 18 分左右，中國人民銀行北京市分行舉行揭牌儀式，掛出的新標牌為：中國人民銀行北京市分行、國家外匯管理局北京市分局，並保留中國人民銀行營業管理部的標牌。

中國人民銀行上海總部也在周五上午舉行揭牌儀式，新掛的三塊標牌分別為中國人民銀行上海總部、中國人民銀行上海市分行、國家外匯管理局上海市分局。

中國人民銀行深圳市分行上午也舉行揭牌儀式，新的標牌分別是中國人民銀行深圳市分行、外匯管理局深圳市分局。

中國人民銀行原有九個大區分行，分別是上海分行、天津分行、瀋陽分行、南京分行、濟南分行、武漢分行、廣州分行、成都分行、西安分行；總行直屬營業管理部有兩個，分別位於北京和重慶。

根據國務院機構改革方案，中國人民銀行將從現行的大區分行回歸省分行制度，撤銷中國人民銀行大區分行及分行營業管理部、總行直屬營業管理部和省會城市中心支行，在 31 個省（自治區、直轄市）設立省級分行，在深圳、大連、寧波、青島、廈門設立計劃單列市分行；中國人民銀行北京分行保留中國人民銀行營業管理部牌子，中國人民銀行上海分行與中國人民銀行上海總部合署辦公。

隨著經濟形勢變化，大區分行模式的不足和弊端逐漸顯現。人民銀行分支機構人士表示，大區分行跨省管理的半徑太大，較難兼容不同地方的經濟差異，導致貨幣信貸政策無法精準有效支持不同地區。

中國央行恢復省分行，也有加強中央金融管理部門地方派出機構與地方政府協調配合、共同維護地方金融穩定的政策意圖。國務院機構改革方案顯示，中國政府要深化地方金融監管體制改革，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制。