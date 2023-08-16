輝達A800 中國交貨排到明年、西方石油將收購Carbon Engineering！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 14 分)

■道瓊指數：上漲 68，漲幅 0.19% 至 35075。

■那斯達克 100 指數：上漲 40.50，漲幅 0.27% 至 15147.00。

■標普 500 指數：上漲 9，漲幅 0.20% 至 4463.00。

【今日總經數據】投資人關注 FOMC 會議紀錄：

■ 延伸閱讀推薦：債券知識專家｜債券報酬率怎麼看？債券如何獲利？

二、美股盤前關注重點

1. 英特爾放棄收購 Tower：據路透報導，英特爾 (INTC.US) 將放棄以 54 億美元收購以色列晶片代工製造商 Tower Semiconductor (TSEM.US)的交易，本交易合同將於今日到期，若仍未獲得中國監管部門許可，傳英特爾不打算延長，而是將放棄收購，並支付 3.53 億美元的分手費給 Twoer。

2. 輝達 A800 中國交貨排到明年 Q1：隨著去年底開啟的 AI 浪潮，再加上今年的美中科技戰，不只中國客戶在搶輝達 (NVDA.US) 的 AI 晶片，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國也加入搶購輝達 AI 晶片行列；目前輝達 A800 GPU 使用台積電 7 奈米製程生產，產能尚未滿載，但輝達已劃定第三季度投片計劃，從投片、封測到產出最快需要一個季度，輝達 A800 交貨給中國客戶可能要排到明年第一季度。

■ 延伸閱讀推薦：

美股定期定額怎麼買？想存熱門美股，完整定期定額流程告訴你！

3. 西方石油宣布以 11 億美元收購 Carbon Engineering：西方石油 (OXY.US) 宣布同意以 11 億美元現金直接收購空氣補集 (DAC) 技術公司 Carbon Engineering，以進一步擴大碳補集。西方石油計劃建造約 100 座工廠，採用 DAC 技術，將大氣中的二氧化碳去除，埋入地下或用於製造混凝土和航空燃料等產品。

DAC 技術正處於商業化的早期階段，需要數十億美元的投資來證明它可以經濟地運行並產生利潤，若 DAC 技術能實現商業化並在工業規模上應用，將有助於拜登政府實現 2050 年碳中和目標；上週五，美國能源部宣布德克薩斯州和路易斯安那州的發電站將獲得超過 10 億美元的聯邦撥款，其中部分資金將資助西方石油在德克薩斯州建 30 座 DAC 工廠。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)