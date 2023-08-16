知名科技分析師：輝達最新財報有望帶動整體美股走高

知名科技分析師、深水資產管理公司 (Deepwater Asset Management) 合夥人 Gene Munster 表示，隨著華爾街持續關注人工智慧 (AI) 技術的增長，輝達 (NVDA-US) 下週公布的財報可能將帶動整體美股走高。

Munster 表示，應該要對輝達進行更多深入思考，因為隨著該公司股價上漲，AI 板塊和那斯達克也會隨之上漲。輝達預定於 8 月 23 日收盤後發布第二季財報。

輝達週二在整體股市下跌的情形下逆勢上漲了 0.43%，今年迄今已飆升超過 200%。 在英偉達等人工智能股票的帶動下，納斯達克指數今年上漲了 30%。

Munster 補充道，所有人的目光都集中在輝達的數據中心晶片業務上，華爾街對輝達晶片業務收入估計為 80 億美元，如果超過這個數字，那將推動大盤走高，那斯達克指數也會走高。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 近日也預期那斯達克指數即將迎來大幅反彈，這波科技股回調只是短暫走勢，他認為科技股今年下半年將上漲 12% 至 15%，較其 6 月時預期的 10% 至 12% 漲幅範圍更加擴大。

他認為 AI 生態系統雖非一蹴可及，但這與 1995 年網路出現以來所見到的一切都不同，未來 12 至 18 個月科技市場將相當熱鬧，而輝達 (NVDA-US) 將以 AI 應用領域霸主之姿成為最大贏家。

花旗分析師 Atif Malik 則將輝達的目標價從 420 美元上調至 520 美元，並重申對輝達的「買入」評級。Malik 表示，AI 晶片市場必然會以驚人速度增長，而輝達持續在競爭中佔據主導地位，相對於 AMD 擁有巨大優勢。

大摩日前也指出，輝達仍是首選股，呼應近期上揚趨勢的龐大潛力，而且可能是唯一一家 2023 年業績能因 AI 優於預期、並持續上揚的公司。