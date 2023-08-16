英國通膨高燒難退 英鎊將創3周來最大單日漲幅

英鎊兌美元周三 (16 日) 有望創下三周來最大單日漲幅，此前英國最新通膨數據強化外界對英國央行 (BOE) 可能再次升息的押注。

英鎊兌美元飆升 0.35% 至 1.2756 美元，此前一度觸及一周新高 1.2767 美元，有望創價自 7 月 28 日以來最大單日漲幅。英鎊兌歐元升值 0.2%，至 85.68 便士，此前觸及 8 月 1 日以來新高。

英國國家統計局稍早公布數據顯示，7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.8%，雖然低於前值 7.9%，但仍略高於經濟學家預期的 6.7%。另外，7 月核心 CPI 年增持平在 6.9%，未如經濟學家預期的放緩，而且服務業通膨率從 6 月的 7.2% 升至 7.4%。

Janus Henderson Investors 的多資產投組經理 Oliver Blackbourn 表示，核心通膨仍頑強停在 6.9%，略高於整體水準。這讓英國央行頭痛不已，這種波動性較小的數據持穩意味著物價壓力沒有改善。

另一方面，同日另一組數據顯示，英國房價在截至 6 月的過去 12 個月來成長 1.7%，創 2020 年 7 月以來最慢增速，因為英國央行連續 13 次升息後，該國房市受抵押貸款利率上升壓力影響。

貨幣市場交易員目前已完全消化英國央行在 9 月貨幣政策會議上升息 1 碼 (25 個基點) 的定價。根據 Refinitiv 數據，在通膨居高不下的情況下，升息 2 碼 (50 個基點) 的機率在 10% 左右。

市場還預估，到 2024 年 2 月會議時，英國央行的緊縮幅度將達到 75 個基點，這意味著銀行利率將從目前的 5.25% 升至 6%。

滙豐資產管理宏觀及投資策略師 Hussain Mehdi 認為，英國所需的貨幣政策收緊幅度將比美國和歐元區更大。