美國7月新屋開工率激增 但房貸上升恐抑制需求

由於二手屋嚴重短缺，美國單屋住宅建設在 7 月激增，但房貸利率回升至近 20 年來的高點，可能會抑制新建築的需求。

美國商務部周三 (16 日) 表示，占住宅建設大部分的單屋住宅開工量上月增加了 6.7%，經季節調整後的年率為 98.3 萬套。6 月數據經修訂後顯示開工量下降至 92.1 萬套，而不是之前報告的 93.5 萬套。

受 Fed 激進貨幣緊縮政策打擊，房市近幾個月出現穩定在較低水平的跡象，房屋開工和新屋銷售甚至有所上升。

但房貸率的重新上升似乎可能會限制進一步的改善。

根據抵押貸款金融機構 Freddie Mac 的數據，過去幾周最熱門的 30 年期固定房貸平均利率已升至 6.96%。該利率與 10 月底和 11 月初的 7.08% 相去不遠，為 2002 年 4 月以來的最高水平。

房貸利率接近 7%，是由於 8 月住宅建商信心下降所致。全國住宅建築商協會 (NAHB) 指出，因預期銷量下降，更多建商推出激勵措施來吸引買家。

7 月 5 套及以上住房項目開工量持平在 46 萬套。租賃住房的需求正在放緩，主要是由於房貸利率上升導致一些潛在購屋者望而卻步。還有大量多戶住宅正在興建中。

7 月新屋開工總量成長 3.9%，達到 145.2 萬套。經濟學家預計開工率上升至 144.8 萬套。

7 月未來建造單屋住宅的許可證增加 0.6%，達到 93 萬套。