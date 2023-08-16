〈財報〉難以吸引顧客採購 Target調降全年財測

目標百貨 (Target)(TGT-US) 上季銷售未達預期，並大幅調降全年財測，因為該公司再次難以說服購物者購買必需品以外的商品。

這家大型零售商周三 (16 日) 下修全年銷售額和獲利預期。雖然一些經濟學家已經放棄經濟衰退的看法，而且聯邦數據顯示通膨正在降溫，但目標百貨仍給出更悲觀的前景。

該公司表示，目前預計整個財年的可比銷售額將下降約 5% 左右，每股獲利將在 7 至 8 美元之間。該公司之前預計可比銷售額將在低個位數漲跌之間，每股獲利將在 7.75 至 8.75 美元之間。

CEO 康奈爾 (Brian Cornell) 表示，該公司 7 月銷售額和商店客流量有所改善。但對下半年的趨勢持謹慎態度，包括利率上升、今年秋季學貸償還以及日常用品價格仍然繼續上漲。

他表示：「在審視當今的消費者格局時，我們了解到消費者仍然面臨食品飲料和家庭必需品通膨水平的挑戰。」「這占了他們預算很大一部分。」

Target 截至 7 月 29 日當季業績與 Refinitiv 的共識預測比較如下：

●每股獲利 1.80 美元，高於預期的 1.39 美元

●營收 247.7 億美元，低於預期的 251.6 億美元

目標百貨在疫情期間實現巨大的銷售成長，目如卻試圖從大約一年令人失望的業績中復元。過剩的庫存和高額降價幅度影響了去年的獲利潤。 它的商品組合包括許多有趣和衝動購物型商品，但隨著消費者關注生活需求並將可自由支配支出花在度假和音樂會上，這些商品反成累贅。

雜貨只占目標百貨全年營收的 20% 左右，但占沃爾瑪 (WMT-US) 的一半以上。

面對通貨膨脹，目標百貨難以贏得購物者的青睞，拖累該公司股價。截至周二 (15 日) 收盤，該公司股價今年來下跌 16%，而標普 500 指數同期上漲 15%。其股價周二觸及 52 周低點 124.96 美元，較疫情高點幾乎腰斬。

該公司最近三個月繼續面臨挑戰。總收入較一年前的 260.4 億美元下降約 5%。

可比銷售額下降 5.4%。這個跌幅 StreetAccount 分析師普遍預測的下跌 3.7% 還要大。

實體店面可比銷售額下降 4.3%；數位銷售可比銷售額下降 10.5%。

康奈爾表示，銷售在 5 月下半月和 6 月出現疲軟，然後在 7 月恢復正常。他表示，7 月 4 日和目標百貨的促銷活動 Target Circle Week 提升了業績。

財務長菲德爾克 (Michael Fiddelke) 表示，很難量化哪些因素導致銷售放緩。其中，消費者繼續減少購買服裝、家居裝飾品和其他非必需品，同時支付更多食品、能源和租金。與去年同期相比，該公司的銷售額有所下降，當時是因為大幅降價以清理過剩的庫存並推動買氣。

目標百貨 5 月底因移除驕傲月系列商品而遭到強烈抵制。康奈爾表示，這對 6 月銷售產生了重大影響。但他為公司作法進行辯護，並表示將繼續為驕傲月和其他傳統月提供系列產品。

即使銷售不佳，獲利卻出現反彈。第 2 財季淨利從上年同期的 1.83 億美元或每股 39 美分增至 8.35 億美元和每股 1.80 美元，超出分析師預期。

去年同期，由於未售出商品過剩，該零售商當季獲利驟降 90%。由於消費者減少採購流行商品，並且由於通貨膨脹而變得更加節儉，該公司採取了積極的措施取消訂單、降價和清理庫存。