〈財報〉折扣品牌商品和家飾需求強勁 TJ Maxx母公司TJX調升財測

TJX Cos (TJX-US) 周三 (16 日) 調升 2024 財年的全年獲利和可比銷售額財測，得益於其折扣服裝和配飾銷售穩定，以及家居裝飾用品需求上升。

通膨降溫的跡象提振了 TJX Cos 等低價零售商的需求。該公司以 20% 至 60% 的折扣出售 Jimmy Choo 和 Alexander McQueen 等品牌商品。

該公司服裝和配飾部門 Marmaxx 第 2 季的美國可比銷售額成長 8%。TJX 還受到其 HomeGoods 門市需求反彈的支撐，在過去 5 季下降之後，上季需求成長了 4%。

Insider Intelligence 分析師沃爾夫 (Rachel Wolff) 表示：「Bed Bath & Beyond 的破產也為 TJX 的 HomeGoods 品牌搶占市占率創造了機會，有助其在經歷幾季的低迷後重新煥發活力。」

HomeGoods 母公司還受益於部分產品價格上漲和運費大幅下降。截至 7 月 29 日當季毛利率較上年同期上升 2.6 個百分點至 30.2%。

Placer.ai 的數據顯示，T.J. Maxx 和 Marshalls 的客流量由於「返校季」購物者在學校用品、衣服和背包上尋找便宜貨，6 月和 7 月的銷量猛增約 17%。

不計項目，該公司第 2 季每股獲利 85 美分，高於市場預期的 77 美分。

T.J. Maxx 母公司目前預計 2024 財年調整後的全年獲利為每股 3.56 至 3.62 美元，而之前的預測為每股 3.39 至 3.48 美元。

該公司預計 2024 財年整體可比商店銷售額將成長 3% 至 4%，高於之前預期的 2% 至 3%。