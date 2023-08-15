傳沙烏地阿拉伯、UAE搶買輝達晶片 大摩：趁跌快入場！

英國《金融時報》周一援引消息人士說法報導，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 已搶購數千片輝達 (NVDA-US) 晶片以建構人工智慧 (AI) 軟體。

據報導，沙烏地阿拉伯至少已經購買 3000 塊輝達 H100 晶片，而 UAE 也取得數千塊輝達晶片，已開始開發自家大型語言模型 Falcon。

輝達沒有立即回應外媒置評請求。

該消息發布同日，輝達周一大漲 28.98 美元或 7.09%，收每股 437.53 美元，摩根士丹利報告指出，輝達仍是首選，近期該股下跌正是買進機會。

只要企業對生成式 AI 感興趣，輝達就能受益。

摩根士丹利分析師指出，輝達近期遭拋售後的價格是很好的切入點，儘管供應有限，其季度成長仍相當有意義，更重要的是，未來 3- 4 個季度的前景強勁，因為企業支出大規模轉向 AI，且未來幾季持續存在相當特殊的供需不平衡狀況。

輝達目前市值估計超過 1 兆美元，經歷 2022 年市場低迷後，今年科技股反彈期間，輝達表現超越其他公司，今年迄今股價漲近 200%。

8 月迄今輝達下跌 10% 以上，部分原因是供應限制以及整體經濟持續令人擔憂，但摩根士丹利分析師預測，從長遠來看，輝達將受益。

摩根士丹利認為輝達仍然有實質性的上漲空間。該公司將於 8 月 23 日公佈第二季財報。