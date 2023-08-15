鉅亨美股雷達：市場關注更多經濟數據 傳沙烏地阿拉伯搶買輝達晶片

美股重要看點：

市場持續關注各項數據及 Fed 政策方向。美國 10 年期公債殖利率來到 4.16。美股期貨週二 (15 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.53%，標普 500 期貨跌 0.50%，那斯達克 100 期貨跌 0.49%。

根據紐約聯準銀行周一 (14 日) 公布的 7 月調查，美國消費者對一年通膨預期中值從 6 月的 3.8% 降至 3.5%，連續第四個月下降，創 2021 年 4 月以來新低，而對未來 3 年和 5 年通膨率預期皆從 3% 降至 2.9%。調查還發現，美國家庭對自己的財務狀況和就業市場也更加樂觀。

紐約聯準銀行在主要通通膨指標降溫之際公布這份報告。在上個月的政策會議上，聯準會 (Fed) 將基準隔夜利率提高 0.25 個百分點，至 5.25%-5.50% 的區間，這種放緩引發了外界對 Fed 是否需要再次升息的質疑。

通膨預期的緩和有可能被視為物價壓力前景的正面因素，因為決策者認為，預期的通膨路徑對目前的通膨水準有很大影響。

目前利率期貨市場普遍預估，Fed 在 7 月將基準利率上調至 22 年來最高水準後，在 9 月 19-20 日的下次會議上將維持利率不變。在該次會議前，決策者至少還會有一份最新的消費者物價指數 (CPI) 和另一份非農就業報告在手，以幫助指導他們的決策。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周一 (14 日) 表示，去年頒布的《通膨削減法案》促進了基礎設施、製造業以及氣候目標等方面的重大投資， 是帶動美國經濟從復甦走向穩定成長的一大關鍵。雖然中國所處經濟困境，對美國來說是一大風險因子，但沒有明顯影響她對美國經濟的樂觀態度。

葉倫說：「過去一年，我們的任務是讓經濟從快速復甦轉向穩定成長。即使我們仍對潛在挑戰與不確定性保持警惕，但目前為止的方向顯示，我們走在正確的路徑上。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月進口物價指數月率 (%)，預估 0.1，前值 - 0.2

美國 7 月出口物價指數月率 (%)，預估 0.25，前值 - 0.9

美國 7 月零售銷售月率 (%)，預估 0.4，前值 0.2

美國 8 月 NAHB 房產市場指數，預估 56，前值 56

重要個股動態：

英國《金融時報》周一援引消息人士說法報導，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 已搶購數千片輝達 (NVDA-US) 晶片以建構人工智慧 (AI) 軟體。

摩根士丹利分析師指出，輝達近期遭拋售後的價格是很好的切入點，儘管供應有限，其季度成長仍相當有意義，更重要的是，未來 3- 4 個季度的前景強勁，因為企業支出大規模轉向 AI，且未來幾季持續存在相當特殊的供需不平衡狀況。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Nikola (NKLA -US)

有「卡車界特斯拉」稱號的美國電動卡車新創公司尼古拉 (Nikola) 發現車輛存在缺陷疑慮，宣布召回迄今所有生產電動卡車並暫停銷售，其股價周一 (14 日) 重挫近 7%，收每股 1.82 美元，該股今年迄今下跌近 16%。

經過近期起火事件調查後，尼古拉宣布召回迄今所有生產的電動半掛卡車 (共 209 輛)，但此次召回不會影響尼古拉最新款燃料電池卡車，這款卡車為上個月開始生產的氫燃料電池驅動的半卡車。

NKLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 動視暴雪 (ATVI -US)

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 掌舵的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 第 2 季將動視暴雪持倉大砍 70%，新敲進美國三大房產開發商，並加碼第一資本 (Capital One) 和西方石油。

動視暴雪今年至今雖漲約 19%，與微軟 (MSFT-US) 的收購交易卻因反壟斷審查而一再延遲。巴菲特曾將這筆交易案視為併購套利的機會，但交易延宕也使他陸續出脫手中持股。