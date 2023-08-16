遲遲未獲中國批准 英特爾傳將支付分手費 放棄收購Tower計畫

遲遲未獲中國批准 英特爾傳將支付分手費 放棄收購Tower計畫(圖:shutterstock)
遲遲未獲中國批准 英特爾傳將支付分手費 放棄收購Tower計畫(圖:shutterstock)

據知情人士透露，英特爾 (INTC-US) 將取消以 54 億美元收購 Tower 半導體 (TSEM-US) 的計畫。知情人士表示，這筆交易的截止日期是加州時間 8 月 15 日午夜，兩家公司預計屆時不會得到中國監管機構的批准。

消息人士稱，英特爾於 2022 年 2 月簽署了收購 Tower 的協議，但未能按照合約要求按時獲得中國監管機構的批准。

這一發展凸顯美國和中國在貿易、智慧財產權和台灣未來等問題上的緊張關係，如何蔓延到企業交易中，尤其是涉及科技公司時。

消息人士補充說，英特爾不打算就延長合約進行談判，而是將向 Tower 支付 3.53 億美元的分手費，以結束收購。

收購這家以色列公司是英特爾進入半導體代工市場計畫的一部分。台積電 (2330-TW) 在代工領域占據主導地位。Tower 在該領域的業務相對較小，但擁有英特爾所缺乏的專業知識和客戶。

此前，投資者已經下調了對交易完成的預測，今年以來，Tower 股價下跌了 22%，而半導體行業整體股價卻在揚升。Tower 周二 (15 日) 收於 33.78 美元，遠低於英特爾提出的每股 53 美元的報價。

去年，由於未能獲得中國監管機構的批准，杜邦德內莫爾公司 (DuPont De Nemours Inc) 取消了以 52 億美元收購電子材料製造商羅傑斯公司 (Rogers Corp) 的交易。

英特爾執行長 Pat Gelsinger 曾表示，他正在努力讓中國監管機構批准 Tower 交易，並於上個月訪問了中國，與政府官員會面。但 Gelsinger 還表示，無論交易結果如何，英特爾都在投資其晶片代工業務。

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