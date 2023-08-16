〈台股盤中〉AI族群挺出穩盤 收斂跌點站回16400點

由於聯準會「鷹霾」不散，美股四大指數昨日均跌逾 1%，再加上中國一系列數據不佳，衝擊今 (16) 日亞股表現，台股加權指數以下跌 32.6 點開出後，早盤一度跌逾百點，低見 16304 點，盤中由於 AI 族群相對撐盤，跌點收斂至 60 點左右，站回 16400 點關卡，預估成交值在 2900 億元上下。

法人指出，今日適逢台指期結算，外資雖於昨日大舉回補空單，但淨空單仍有 3582 口，需留意尾盤壓低結算的風險，並關注新開倉的 9 月台指期動態。

今日大盤多數族群均遭壓抑，電池材料族群表現相當弱，立凱 - KY(5227-TW) 跌逾 7%，美琪瑪 (4721-TW) 跌 3%。

航運族群也見到不小的賣壓，台灣虎航 - 創 (6757-TW) 摜至跌停，龍德造船 (6753-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 和台船 (2208-TW) 均跌逾 2.5%，台驊投控 (2636-TW) 和華航 (2610-TW) 跌超過 2%，正德 (2641-TW)、亞航 (2630-TW) 和長榮航 (2618-TW) 均遭壓在盤下。

塑膠原料族群偏弱，台達化 (1309-TW) 跌近半根停板，台聚 (1304-TW) 和華夏 (1305-TW) 跌逾 3%，聯成 (131-TW)、國喬 (1312-TW) 和亞聚 (1308-TW) 跌 2% 上下。

化工材料同遭摜壓，達興材料 (5234-TW)、中華化 (1727-TW) 跌 3%，三福化 (4755-TW) 跌 2.5%，長興 (1717-TW) 跌 1.5%。

不過，AI 相關族群表現並不俗，建準 (2421-TW) 漲超過半根停板，緯穎 (6669-TW)、營邦 (3693-TW) 漲 3%，台燿 (6274-TW)、光寶科 (2301-TW) 漲 2.5% 上下，創意 (3443-TW)、廣達 (2382-TW)、台光電 (2383-TW)、緯創 (3231-TW) 和勤誠 (8210-TW) 穩居紅盤上，顯示多頭仍維持一定的反攻火種。

統一投顧指出，7 月美國零售銷售加速，預期第四季消費旺季的銷售可望創佳績，但可能會讓美國聯準會 (Fed) 在更長時間內保持高利率，據 Fedwatch 預期，聯準會降息時間延至 2024 年 5 月，留意短線資金動能的失望性調節。

而台股長線趨勢仍偏多，目前大盤季線、半年線及年線呈現多頭排列，惟近期回檔測試半年線支撐，未站上 5 日均線前建議謹慎操作。