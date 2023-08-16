〈台股盤後〉AI及散熱族群發光撑盤 大盤小跌8.02點作收

台北股市今 (16) 日大盤出現大幅振盪走勢，盤中主要賣壓在權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 下跌的影響下指數走勢不振，但在 AI、散熱相關個股吸引人氣，指數出現振盪，終場集中市場以下跌作收，市場專家指出，市場賣壓大，近期台股將以高檔振盪的個股爲主。

今天大盤盤中以 AI 及散熱族群及 PCB 類股表現佳，台北股市今天早盤開在 16422.2 點，最高 16446.78 點，最低 16304.44 點，收在 16446.78 點也爲盤中最高點，下跌 8.02 點作收，全場成交值為 3274.01 億元。

證券分析師黃漢成指出，台股大盤在出現高振盪同時，資金集中在散熱、AI 等題材個股，短線支撐大盤，但下半年電子業的旺季仍待觀察，投資人宜審慎因應市場變化。

今天台股的權值股台積電走勢弱，鴻海、明天除息的大立光 (3008-TW) 盤中也走弱。AI 伺服器概念的廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376) 及緯創 (3231-TW) 股價盤中走高；PCB 族群以定穎 (3715-TW)、金像電 (2368-TW) 及敬鵬 (2355-TW) 表現較爲強勢。

ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 股價走勢漲跌互見。

貨櫃航運長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 收盤下跌，並以陽明的下跌 3.56% 的跌幅最大。

面板股友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 及彩晶 (6116-TW) 全面下跌作收。

8 月 16 日台積電終場以 542 元作收，收平盤跌，成交量 2.81 萬張。