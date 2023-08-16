〈能源盤後〉中國經濟令人擔憂 原油挫近2%

原油期貨價格周二 (15 日) 暴跌，係因中國公布一輪令人失望的經濟數據，且人行意外降息。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.52 美元或 1.8%，收每桶 80.99 美元。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.32 美元或 1.5%，報每桶 84.89 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.848 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2%，收每加侖 3.028 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.9%，收每百萬 Btu 2.659 美元。

市場驅動力

在中國房地產業陷入困境令人嚴重擔憂之際，中國官方發布，7 月零售銷售和工業生產增速低於預期，且失業率攀升，此前也公布其他低迷數據。

隨後人行意外降息，加深投資人對重振經濟的擔憂。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 報告中表示，周二的數據「不太可能緩解擔憂」。但石油具體數據更令人振奮，7 月煉油廠每日處理約 1493 萬桶原油，年增率 31% 以上，且遠高於 6 月的 1489 萬桶煉油量，為 3 月創下每日 1494 萬桶煉油量後的最高紀錄。

今年夏季原油價格走漲，原油經歷 7 周漲勢後，WTI 上週觸及今年高點，係因沙烏地阿拉伯 7 月實施自願減產 100 萬桶 / 日，且近期已宣布該減產舉措將延續至 9 月底。俄羅斯也已決定延長額外減少 30 萬桶 / 日供應量的作法。

但來自中國的數據被視為令油價自近期高點回落的原因。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 認為，石油市場可能仍緊繃，但多數重要消息都對需求面轉為悲觀，石油回調可能需要持續更長一段時間，買家才會浮現。

美國石油協會周二稍晚公布，上周 (8/11 止) 美國原油庫存下降 619.5 萬桶、汽油庫存增加 70 萬桶，餾分油庫存減少 80 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計，上周美國原油庫存下降 226 萬桶、汽油庫存下降 160 萬桶，餾分油庫存大致不變。

