中國地產風暴影響 小摩調升新興市場高收益債券違約機率

繼中國房地產業出現最新一波問題後，摩根大通周二 (15 日) 將 2023 年全球新興市場企業高收益債券違約率預測從 6% 調升至 9.7%。

這家美國投行表示，預計中國房地產公司將占 2023 年企業違約量近 40%，其次是俄羅斯的 35% 和巴西的 12%。

該行分析師在報告中表示：「具體而言，我們將亞洲高收益違約率預測從 4.1% 調升至 10.0%，原因是碧桂園的投資以及對該行業其他部分的連鎖反應。」碧桂園目前出現難以償債的困境。

摩根大通估計，如果碧桂園全面違約，今年以來的新興市場高收益企業違約總額將增加 99 億美元。

這也將使中國房地產違約總額達到 170 億美元，加入過去兩年半該行業已經陷入困境的 1000 億美元違約金額。

拉丁美洲違約率預測也從 6.6% 調升至 7.1%，因為跡象顯示巴西的 Odebrecht Engenharia e Construcao (OEC) 似乎正在開始另一輪重組，這可能會影響其高達 19 億美元的債券。

歐洲新興市場的違約預測從 15.7% 調升至 23.4%。摩根大通分析師表示，主要是俄羅斯公司債券違約，其中大部分是「技術性」違約，因為西方國家制裁阻止該國企業向國際投資人支付債券。