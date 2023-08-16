〈台股盤前要聞〉積亞SiC衝滿載、華紙暫不打算交易碳權 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台亞旗下積亞半導體總經理王培仁昨 (15) 日表示，碳化矽 (SiC) 新廠明年進入試產，2026 年就會達滿載階段；華紙昨日也召開法說會，總經理陳瑞和表示，由於規則未明，目前在兩岸皆無碳權交易計畫。以下是今 (16) 日必看重要財經新聞。

台亞旗下積亞新廠明年試產 預計 2026 年滿載

台亞半導體 (2340-TW) 旗下積亞半導體昨 (15) 日舉辦無塵室啟用暨機台搬入典禮，積亞半導體總經理王培仁表示，2024 年初開始試產碳化矽 (SiC)，預計明年 6 月底完成產品可靠度驗證，2025 年正式進入量產，約當 6 吋月產能 3000 片，2026 年進一步達 5000 片，達滿載階段。閱讀本文...

〈造紙法說〉華紙上半年每股虧 0.5 元創 14 年同期低 碳權在兩岸皆不交易

華紙 (1905-TW) 今 (15) 日召開法說會，受到漿價急速下跌等三因素衝擊，造成華紙上半年 5.25 億元，歸屬母公司稅後虧損 5.46 億元，每股虧損 0.5 元，相較去年同期呈現由盈轉虧。法人關切旗下碳權交易的計畫，總經理陳瑞和表示，由於規則未明，目前在兩岸皆無碳權交易計畫。閱讀本文...

亞洲鋼市進入上升波段 中鋼 9 月盤價續揚迎旺季

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 9 月盤價，順應亞洲鋼廠走向趨強、比肩漲價的潮流，調漲鋼品售價以貼近國際主流盤勢，冷、熱軋底材料每公噸漲 900 元，其餘鋼品每公噸調漲 500-600 元不等，漲勢較 8 月擴大。閱讀本文...

元太彩色電子紙獲夏普採用 推彩色數位海報

電子紙龍頭元太 (8069-TW) 今 (15) 日宣布，彩色電子紙獲得日本數位看板大廠夏普 (Sharp Corporation) 採用，Sharp 基於 E Ink GalleryTM Plus 彩色電子紙技術開發出 25.3 吋與 13.3 吋兩款彩色數位海報顯示器 (ePoster)，預計將分別於 10 月與 9 月量產上市。閱讀本文...

樺漢 Q2 賺半股本 EPS 5.14 元 上半年 9.79 元均創同期高

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 公告第二季財報，稅後純益 5.8 億元，季增 17.7%、年增 31.2%，每股純益 5.14 元，創單季新高；上半年稅後純益 10.72 億元，年增 41.8%，每股純益 9.79 元。閱讀本文...

〈定穎展望〉泰國廠將動工 2025 年量產 黃石廠今年底赴陸股申請 IPO

定穎 (3715-TW) 今 (15) 日召開法說會，定穎對規劃已久的泰國廠即將動土，2024 年第四季量產，2025 年才會有營收貢獻。同時，對於黃石定穎的 A 股掛牌案，也將在今年底送件。閱讀本文...