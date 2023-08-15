研揚估景氣落底拉貨動能漸回溫 AI新專案持續入袋

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 今(15)日召開法說，總經理林建宏表示，上半年景氣不佳，客戶下單較保守，不過，近期感受到拉貨動能逐漸回溫，AI 應用方面，除了今年可望達標外，明年新專案進一步放量，有助獲利表現。

林建宏表示，去年缺料的關係，客戶下長單導致庫存較高，上半年都在調整庫存；另一方面，大家不看好景氣，在下單方面也比較保守，不過，第二季後感受到景氣慢慢回溫，已經看到客戶開始加單，第三季應該逐步落底。

針對外界聚焦的 AI 應用，林建宏表示，今年營收比重 2 成的目標應能達成，且因為毛利率較佳，有助公司全年毛利率持穩在 30% 之上，明年在新專案陸續開花結果下，也會有不錯的成長。

林建宏說明，過去 AI 主要是決策型，應用包括語音、圖像以及人臉辨識，但近年發展轉移至生成式 AI，可以處理複雜動作，像是文本、對話、語音、圖像及代碼等生成，可應用在機器人控制、工業質檢、內容審核與輿情感知。

他認為，目前最熱門的是雲端 AI，包括資料中心、伺服器等，下個階段將進入邊緣端 AI，發展規模會變得更大，研揚自 2017 年開始投入 AI 領域，擁完整的邊緣運算硬體產品，也布局邊緣 AI 軟體解決方案，鎖定相關商機。

法人也關注研揚入股捷波的合作效益，對此，他認為，彼此的客戶重疊性較少，能達到互補效益、產品線也將更多元。此外，捷波工廠在中國，研揚則以台灣為主，未來雙方在生產上會更有彈性及競爭力。