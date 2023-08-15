元太彩色電子紙獲夏普採用 推彩色數位海報

電子紙龍頭元太 (8069-TW) 今 (15) 日宣布，彩色電子紙獲得日本數位看板大廠夏普(Sharp Corporation) 採用，Sharp 基於 E Ink GalleryTM Plus 彩色電子紙技術開發出 25.3 吋與 13.3 吋兩款彩色數位海報顯示器(ePoster)，預計將分別於 10 月與 9 月量產上市。

元太表示，數位海報顯示器解決部分場域無法配電與承重的困難，發揮電子紙僅在更換畫面時耗電、無電力仍可維持畫面的特性，用戶可以更低門檻安裝。此外，電子紙輕薄的特性，方便吊掛安裝，加上彩色電子紙近似印刷海報的質感，讓 ePoster 瞄準零售百貨、餐廳等場所設置數位廣告看板，取代紙質海報的需求。

Sharp 自 2005 年進入數位看板業務以來，透過顯示器開發，以及提供從規劃、生產、諮詢、系統構建到安裝和維護的等各種數位顯示器解決方案，可適用於任何指定的安裝地點，已成為市場領導者。

繼今年 4 月初，Sharp 在日本市場推出 42 吋黑白電子紙 ePoster，為回應熱烈的市場需求，此次新產品線擴增了系列產品的完整度，並首度採用元太 GalleryTM Plus 全彩電子紙技術，提供客戶適合各種情境的顯示方案。

在 Sharp 新發表的 ePoster 系列產品中，主打電子紙看板用戶可以透過 USB 裝置、記憶卡或者手機 APP 操作，輕鬆更新畫面內容。若用戶選購 Sharp 提供的系統套件服務「e-Signage S」，則可以透過網路平台預約或同步更新多台看板的畫面，強化內容後台的管理。

元太董事長李政昊表示，很高興和 Sharp 在產品開發合作有良好進展，隨著城市和社區正致力減少碳足跡，元太也樂見 Sharp 將低耗電電子紙顯示技術結合其顯示器解決方案，推出 25.3 吋及 13.3 吋彩色數位電子紙看板，並將這項解決方案推展向全球市場，來支持智慧城市的永續發展。

隨著 ESG 永續發展趨勢，元太透過電子紙僅在更換畫面時耗電特性，讓使用電子紙的產品達到同時兼顧資訊傳播的數位轉型與節能雙重需求。從比較使用 32 吋紙張廣告、液晶螢幕和電子紙螢幕戶外數位看板對二氧化碳排放的影響，若 10 萬座電子紙廣告看板每日運作 20 小時、每小時更新 4 次廣告並使用 5 年估算，使用電子紙廣告看板預計可較液晶廣告看板降低 50 萬噸的 CO2 排放量。若相較於傳統紙質一次性印刷促銷海報，更可降低約 400 萬噸的 CO2 排放量。

元太與 Sharp 將持續在技術上合作，於全球市場促進 ePster 系列產品的進展，傳遞出元太科技與夥伴共同分享的信念，並見證彩色電子紙數位看板在世界迎向「碳中和」的浪潮裡，發揮影響力。