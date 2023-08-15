〈定穎展望〉泰國廠將動工2025年量產 黃石廠今年底赴陸股申請IPO

定穎 (3715-TW) 今 (15) 日召開法說會，定穎對規劃已久的泰國廠，預計 2023 年 8 月 17 日動土，2024 年第四季量產，2025 年才會有營收貢獻。同時，對於黃石定穎的 A 股掛牌案，也將在今年底送件。

一旦黃石定穎的 A 股掛牌案獲大陸證監會通過，定穎也將成為兩岸雙掛牌的 T+A 股。

定穎指出，泰國廠設計為高度智慧化及自動化的智慧工廠技術類別為高多層板及 HDI，含高頻與高速材料的技術產品應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車。第一階段將以每月 120 萬平方呎爲設計規劃，將先開 60 萬平方呎，2025 年才會有營收貢獻

定穎說，泰國廠的資金來源將以自有資金及銀行貸款支應，目前董事會通過的資本支出包括：不高於泰銖 5.1 億元 (約新台幣 4.54 億元) 的土地、及不高於泰銖 15 億元 (約新台幣 13.77 億元) 的廠房工程。

定穎截至 2023 年第二季的負債比高達 69.76%，高負債比也引起法人關切今年定穎是否計畫市場籌資以改善財務結構，定穎指出，定穎財務部門也正規劃設法降低負債比，但今年並沒有進行市場籌資的打算。

目前除了定穎之外、華通 (2313-TW) 及欣興 (3037-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、金像電 (2368-TW) 都確定對泰國投資設廠，而包括敬鵬 (2355-TW) 及競國 (6108-TW) 原在泰國已有設廠提供產能的 PCB 廠，則陸續對泰國廠現增，提升競爭力，敬鵬認為，泰國的 PCB 整體供應鏈將因大廠的陸續進行投資引發的需求而趨於完善，也有助於市場競爭力的提高。