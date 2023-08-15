亞洲鋼市進入上升波段 中鋼9月盤價續揚迎旺季

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 9 月盤價，順應亞洲鋼廠走向趨強、比肩漲價的潮流，調漲鋼品售價以貼近國際主流盤勢，冷、熱軋底材料每公噸漲 900 元，其餘鋼品每公噸調漲 500-600 元不等，漲勢較 8 月擴大。

中鋼表示，亞洲鋼市經歷數月震盪修正後已進入上升波段，中國鋼廠下半年配合平控限縮產量，低價出口報盤勢必大幅收斂，全球鋼市將重回上下游供需均衡、穩定獲利的主調，隨著傳統「金九銀十」鋼市需求旺季的到來，國際鋼價有望迎來新一波反彈行情。

因此，中鋼決議，考量各產業現狀發展，加上適度反映台幣匯率近期走貶推升原料成本，9 月調漲鋼品售價以貼近國際主流盤勢，協助客戶掌握行情轉折擴大利基，共同迎接第四季傳統產業旺季的到來。

亞洲主要鋼廠盤價來看，寶鋼、鞍本鋼廠九月份盤價熱、冷軋及鍍鋅產品以高盤開出，每公噸上漲 100-200 元人民幣；韓國鋼廠 POSCO 亦調漲九月內銷熱軋出廠價每公噸 5 萬韓圜、約 39 美元。

鋼鐵需求來看，中國當局擴大補助政策鼓勵消費，提振汽車、家電等用鋼產業，同時持續鬆綁房地產政策，釋出利多方案，保障房市健全發展，促進建築鋼材需求釋出，7 月中國官方製造業 PMI 小幅回升至 49.3，進一步蓄積經濟回溫動能。

此外，車廠供應鏈問題持續緩解下，產量因而提升，催動車市產銷熱絡，MarkLines 統計今年上半年全球汽車銷量達 4274 萬輛，同比增長 11%，汽車用鋼需求穩健恢復中。

鋼鐵供給方面，中國粗鋼平控政策箭在弦上，以全年產量不超過去年為目標。上半年中國鋼廠超額生產，勢必緊縮下半年產量，制約鋼材出口量能；八月初中國大陸鋼材社會庫存下滑至 1207 萬噸，同比減少約 8.7%。

韓國鋼廠熱軋部分產線將於 9-10 月進行歲修，worldsteel 統計今年上半年全球粗鋼產量約 9.439 億噸，同比減少 1.1%，全球鋼鐵供給呈現緊縮態勢。

原物料與市場行情部分，受中國鋼廠減產政策影響，鐵礦砂需求轉弱，價格回檔至每公噸 100-110 美元區間，冶金煤價因中國礦區監督趨嚴與水災導致供給受限，上漲突破 245 美元。

大宗商品需求回溫，帶動 BDI 散裝指數由 7 月下旬低點 962 回升至 8 月上旬的 1145，增幅近兩成。台灣於 8 月成立碳交易平台，預計自明年起開始課徵碳費，環保署自十月份起擬調高排碳大戶空汙費率，預期鋼廠生產成本進一步攀升，支撐鋼價走勢。