〈台股盤前〉半年線恐岌岌可危 留意三指標股表現

中國經濟狀況引發擔憂，加上惠譽警告可能下調美國數十家銀行的評級，美股四大指數又重挫，瓊跌逾 361 點，台股才反彈一天，今 (16) 日恐怕再度承壓，半年線 16275 點岌岌可危，要留意台積電、AI 股、金融股表現。

台股昨天終場上漲 61.14 點，收在 16454.8 點。外資賣超 9.2 億元；自營商同步提款 16.94 億元；投信不離棄買超 19.25 億元，為連 9 買；三大法人合計賣超 6.89 億元。

美股四大指數今晨全數大跌超過 1%，其中，道瓊指數收跌 361 點；標普 500 跌 1.15%，三個月來首度下探 50 日平均價；那斯達克收跌 1.14%；費半更重挫 1.7%，台積電 ADR 下挫 1.49%。

台積電 ADR 走跌，但從消息面來看，台積電多空夾陳，傳出沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國也加入搶購輝達 AI 晶片行列。法人看好，全球瘋搶輝達 AI 晶片，主要晶圓代工廠台積電成為大贏家。

不過，台積電中科 2 奈米延至明年建廠 ，原訂今年底交地確定來不及。

此外，美股銀行股帶頭殺，中國大型企業包括碧桂園、中植系等頻頻爆雷，都會連帶影響到台股金融股，今天金融股也將是關注焦點。

台股於上週跌破季線，加上 M 頭穿頸，技術面偏空，上方套牢賣壓沉重，加上全球市場經濟疑慮加深，短線大盤恐回測半年線。