路透：日美韓領袖會登場 將推出新防禦倡議

《路透社》週一 (14 日) 報導，美國、日本和韓國領袖本週五 (18 日) 將在大衛營峰會 (Camp David Summit) 上推出一系列有關科技、教育和國防的聯合倡議。

美國總統拜登已邀請日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅前往馬里蘭州鄉村的總統度假地大衛營。這是拜登首次在大衛營接待外國領袖，也是三國領袖首次單獨會談，而非在國際會議上。

隨著與中國、朝鮮和俄羅斯的緊張局勢加劇，各國合作對於華盛頓在印太地區的安全戰略至關重要，該會議目的是呼籲日美韓三方加強合作。

美國、日本和韓國領袖預計將發表三方聯合聲明，一名未具名的美國官員透露，儘管此次峰會不太可能達成一項正式的安全安排，但三方將同意就地區責任達成相互諒解，並設立一條三方熱線電話在危機時刻進行溝通。

美國官員稱：「三國將採取一些措施，在安全領域上更緊密地聯繫在一起，以增進集體安全」。

官員還補充；「要完全期望建立一個三方安全框架，實際上是為時過早。然而，我們正在採取措施，使各國了解在地區安全方面的責任，並且我們正在推進協調和彈道導彈防禦的新領域，同樣是技術，這將被視為非常實質性的推動。」

官員表示，美日韓聯合聲明將包含有關維護台灣海峽和平與穩定的內容，確切措辭預計將在最後一刻討論定稿。