巴菲特弟子避買輝達 稱估值過高

「股神」巴菲特弟子、美國對沖基金 Aquamarine 資本管理公司創辦人 Guy Spier 表示，自己目前並未持有輝達 (NVDA-US)，因為他認為該股目前估值太高，目前他唯一持有的晶片股是美光科技。

儘管在人工智慧 (AI) 熱潮的推動下，輝達股價在今年飆升了 190%，但 Spier 該股估值持謹慎態度。 他表示，按照目前的價格，輝達恐怕不是一項出色的投資，並警告投資人應要遠離。

「估值上的考量非常重要，最好的公司不一定會有最顯著的成長，輝達的估值極高，目前並不是一個具有吸引力的投資選項。」Spier 說道。

Spier 目前持有的晶片股只有全球最大的記憶體晶片商之一的美光 (MU-US)，他認為，隨著晶片市場需求持續增加，且記憶體晶片對所有的運算需求皆相當重要，該公司獲利將持穩或是成長，同時，記憶體晶片市場競爭減弱，將為現有廠商帶來好處。

大摩策略師 Edward Stanley 先前表示，根據歷史背景，這次美股飆升已進入「末段」，泡沫在高峰前的 3 年往往會平均上漲 154% 以上。雖然輝達一直是今年 AI 領域的典型代表，但史丹利表示，更全面的 AI 指標，像是 MSCI 美國 IMI 機器人和 AI 精選淨美元指數，漲幅要小得多，只有 46%。

執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 曾表示，輝達股價已飛天大漲，讓許多其他 AI 受惠股相形失色。然而，伍德解釋，她正在買入其他 AI 潛力股，這些公司可以從潛在的變革性技術中獲得更多優勢。