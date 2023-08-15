專家：油市面臨巨大短缺 油價有望升至100美元

Rapidan Energy 總裁 Bob McNally 表示，石油市場正處於看漲走勢，並即將進入每桶 90 美元的區間，未來更有望升至 100 美元。

McNally 表示，油價觸及每桶 100 美元是完全有可能的。市場持續關注俄羅斯供應是否將大幅下降，市場也正面臨總體市場風險，基本面來看，下半年油市可能面臨巨額短缺。

盛寶銀行分析師也表示，只要 OPEC+ 將產量維持在當前緊張的水準，下行風險有限，尤其是考慮到 IEA 上週的預測，即 6 月份石油需求飆升至歷史新高，並可能進一步上升。此外，2023 年石油需求將達到每日 240 萬桶，超越前一年的 230 萬桶的增幅。

ING 策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 日前也表示，由於基本面趨緊，持續導致價格走強，布蘭特原油價格現已連續 7 週上漲。「隨著石油供應繼續收緊，市場情緒仍然基本維持樂觀，而煉油廠利潤走強也帶來了一些支撐。」

ExxonMobil 執行長 Darren Woods 表示，今年全球石油需求將創歷史新高，石油需求不僅具有彈性，而且在未來幾個月向紀錄高點進發。

不過，花旗集團全球大宗商品研究主管 Ed Morse 則表示，油價不太可能跌至每桶 70 美元以下，但要推高油價至每桶 90 美元上方，需要出現「不確定」事件，包括颶風在內的極端天氣事件可能改變前景。此外，投資化石燃料的障礙和需求減少正在導致更多市場波動。