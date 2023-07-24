高盛：下半年石油需求將創新高 油價估升至86美元

高盛石油研究主管 Daan Struyven 週一 (24 日) 表示，石油需求將創下歷史新高，並將在短期內推動油價走高，上看每桶 86 美元。

Struyven 表示，預計下半年將出現相當大的缺口，隨著需求達到歷史新高，第三季石油需求將接近每日 200 萬桶。該行預計布蘭特原油價格將從目前的每桶略高於 80 美元，至年底上漲至每桶 86 美元。

國際能源署在上個月曾預估，2023 年石油需求將達到每日 240 萬桶，超越前一年的 230 萬桶的增幅。

Struyven 指出，儘管美國原油產量在過去一年中大幅上升至每日 1270 萬桶，但在 2023 年剩餘時間內，產量增速將會放緩。「我們預計美國原油供應增漲將大幅放緩至每日僅 200 桶。」

不過，花旗集團全球大宗商品研究主管 Ed Morse 則表示，油價不太可能跌至每桶 70 美元以下，但要推高油價至每桶 90 美元上方，需要出現「不確定」事件，包括颶風在內的極端天氣事件可能改變前景。此外，投資化石燃料的障礙和需求減少正在導致更多市場波動。

Morse 還表示，石油市場將在供應短缺和過剩之間波動。但供過於求不會大到讓油價跌至每桶 20 美元，更不用說負價格，供過於求也不會大到讓油價升至每桶 100 美元以上，但這將意味著市場會出現波動。

沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Prince Abdulaziz bin Salman) 月初曾表示，作為石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的一分子，俄羅斯與沙國的石油合作仍然很強勁，OPEC + 將採取一切必要措施支持油市。