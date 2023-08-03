〈能源盤後〉原油庫存有史以來最大下降程度 原油價格仍創1個多月來最大單日降幅

原油期貨價格周三 (2 日) 走跌，即使美國原油庫存出現歷史性下降也不足以提振油價，令 WTI 原油和 Brent 原油創一個多月來最大單日跌幅。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.88 美元或 2.3%，收每桶 79.49 美元。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.71 美元或 2%，報每桶 83.20 美元。

道瓊市場數據顯示，WTI 原油和 Brent 原油均出現 6 月 27 日以來最大單日跌幅。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 2.776 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 3.004 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.2%，收每百萬 Btu 2.477 美元。

市場驅動力

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (7/28 止)，美國原油庫存減少逾 1700 萬桶，但汽油庫存增加近 150 萬桶，而餾分油庫存減少 80 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周原油庫存減少 370 萬桶、汽油庫存減少 100 萬桶，餾分油庫存減少 40 萬桶。

Oanda 美洲高級分析師 Edward Moya 表示，油價下跌係因宏觀背景扼殺了市場情緒，財政部料將出售公債這點也會提振美元，強勢美元也是令油價承壓的因素之一。

惠譽評級將美國信用評級從 AAA 下調至 AA+，這被視為對整體市場情緒的負面影響。隨著財政部公佈增加供應的詳細計畫，公債殖利率上升，進而提振美元，不利於美元計價的大宗商品。ICE 美元指數上升 0.3%。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，原油出口強勁，加上煉油廠運行強勁，這導致上周美國原油庫存呈現有史以來最大下降程度。

「這很大程度上是時間問題：夏季煉油活動高峰期恰逢非常強勁的月末出口，預計未來庫存不會出現如此大規模的下降。」Smith 說。

美國石油協會 (API) 周二報告，上周美國原油庫存減少 1500 萬桶，汽油庫存減少 170 萬桶，餾分油庫存減少 51.2 萬桶。

Smith 表示，API 的報告已預示原油將大幅減少，為 WTI 奠定了「在謠言出現時買入、在事實呈現時賣出」的基礎，因此 WTI 在遭遇技術阻力後走低。

與此同時，彭博周二發布的調查顯示，石油輸出國組織 (OPEC) 7 月產量下降 90 萬桶 / 日，為 2020 年來最低水準。沙烏地阿拉伯以減產 81 萬桶 / 日為行動主導，令產量下降至每日 915 萬桶。

沙烏地阿拉伯先前已宣布將減產 100 萬桶 / 日的舉措延用至 8 月，且許多分析師已預期沙國在本周稍晚的 OPEC 會議上將宣布該舉措再度延用至 9 月。