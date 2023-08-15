知名投資人：債市閃爍著警告訊號 美經濟可能面臨新風險

研究公司 Yardeni Research 創辦人 Edward Yardeni 表示，美國債市正發出令人擔憂的訊號，表明經濟可能會面臨更多痛苦。

Yardeni 指出，經濟中通膨有降溫跡象，導致更多投資人降低了對經濟衰退的預期。但由於債券市場出現問題，系統中仍然存在風險。

美國 2 年期和 10 年期公債之間的利差 (預視經濟衰退的指標之一) 可能隨著金融環境放鬆而出現反轉。 當短期債券殖利率回落至長期債券殖利率下方時，往往對股市有利。

Yardeni 也表示，長期利率上升對銀行來說是個壞消息，因為銀行已經在承受利率上升和存款基礎不穩定的影響。對於商業房地產業來說，更高的利率也可能就是一場徹底的災難，該產業擁有價值約 1.5 兆美元的債務，很快需要再融資。

Yardeni 說，現在最大的風險是殖利率曲線以一種不尋常的方式發生倒掛，可能會給經濟帶來一系列全新的問題。

好消息是，由於通膨降溫，美聯準會 (Fed) 有望在明年可能會下調利率。根據 CME FedWatch 工具顯示，市場很大程度上預計 Fed 將在 9 月政策會議上維持利率不變，並且可能在 2024 年第一季開始降息。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 美國宏觀策略主管 George Goncalves 表示，市場的通膨預期還沒到足以顯示重大擔憂的程度。但他表示，如果長期通膨預期升至 2.75% 或 3%，將意味著有更多留意的理由，市場的通膨心理正在發生轉變，給 Fed 是否能維持 2% 的通膨目標帶來疑問。

Goncalves 說，對 Fed 實現通膨目標能力的擔憂若持續下去，將讓長期債券承壓，推高期殖利率的速度比短期債券還快。如果長期通膨預期突破 2.75%，殖利率曲線進一步陡峭，這表明對通膨前景擔憂增加。