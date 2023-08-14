難確認美經濟是否將軟著陸 專家：Fed正採行拖延戰術

如今，包括美聯準會 (Fed) 在內，有越來越多的經濟學家預測美國經濟將免於衰退。不過，真正要確定這一點，恐怕要等到 2024 年，因此有專家認為，Fed 將會採行拖延戰術。

巴克萊資本公司 (Barclays Capital) 資深經濟學家 Jonathan Millar 表示，他認為至少在未來兩季內，前景都不會明朗，儘管通膨已降溫的事實已經為 Fed 贏得了一些時間。「Fed 似乎比市場更早認識到，軟著陸之路還遠未確定。」Millar 說。

雖然經濟軟著陸沒有正式的定義，但大多數經濟學家認為，軟著陸就是在通膨放緩的情況下，沒有出現經濟衰退或對勞動力市場造成嚴重損害的情況。

事實上，這條道路並不容易，前 Fed 副主席 Alan Blinder 針對 1965 年至 2022 年期間的 11 次貨幣政策緊縮的研究發現，其中僅 4 次的結果接近成功，通膨穩定或較低，其餘的則是硬著陸或是 2 年後通膨再度升溫。

近期經濟數據超出市場預期，失業率降至 3.5%，處於幾十年來的新低，而一項衡量基本通膨的關鍵指標在 7 月份的增幅創下 2 年多來最小。儘管，這些經濟數據有利於軟著陸，但並不一定能排除經濟進一步過熱並導致物價再次上升的可能性。

即使汽油和雜貨成本上升，8 月初密大消費者通膨預期仍意外下滑。與此同時，受部分服務項目成長帶動，7 月生產者物價指數 (PPI) 增幅超出預期。不同通膨指標之間的差異，顯示就算通膨趨緩，未來的走勢仍可能呈現不平衡。

Renaissance Macro Research LLC 的經濟主管 Neil Dutta 表示，很難知道是否會出現軟著陸。隨著油價持續攀升，高房價可能推升租金，有可能會出現所謂的通膨繁榮。