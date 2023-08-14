印尼指特斯拉計畫在該國投資設立電池原料工廠

印尼周一 (14 日) 表示，美國電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 計畫在該國投資電池材料製造，並將在未來幾個月內宣布這個消息。

印尼多年來一直努力吸引特斯拉在該國投資電池製造和汽車製造，利用其豐富的鎳儲量，將鎳加工用於電動車電池。

資深部長盧胡特 (Luhut Pandjaitan) 在 Instagram 上貼文表示，他最近在舊金山之行期間率領一名印尼代表與特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 會面，當時馬斯克向他講述了這項投資計劃。

盧胡特表示：「他希望在印尼投資鋰電池材料的製造。」不過他也指出，特斯拉並不打算在印尼建立一家汽車廠。

他說，「投資額會相當大。讓我們等馬斯克今年 9 月底或 10 月來這裡再說吧。」

盧胡特表示，馬斯克還將他的衛星通訊服務 Starlink 將互聯網帶到印尼的一些偏遠角落。

印尼上周宣布，將給予汽車製造商 2 年多的時間來獲得電動車激勵措施的資格，試圖吸引更多投資，與泰國和印度在建立電動車產業上激烈競爭，以取代全球最大生產國中國。

總統維多多 (Joko Widodo) 在 2 月接受《路透》採訪時表示，對特斯拉在該國投資充滿信心。不過，該公司一直沒有發布任何公告，引發市場質疑。