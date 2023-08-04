特斯拉力邀 中國多家A股公司擬赴墨西哥設廠

隨著美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 推動墨西哥「超級工廠」計畫，特斯拉動員中國供應商赴墨西哥建廠，多家上市公司已經積極響應。專家認為，電動車零件等製造商「出海」，有利於產業長期健康發展，實現多贏。

據《上海證券報》周五（4 日）報導，精鍛科技 (300258-CN) 在周三表示，近期已前往墨西哥考察，將根據北美客戶新項目進展，適時啟動墨西哥工廠。

一位「特鏈」（特斯拉供應鏈）上市公司董事長說，雖然目前還沒在墨西哥建廠，但在特斯拉號召下，作為其核心供應商，公司團隊已經在準備赴墨西哥設廠事宜。

「墨西哥」已經成為中國新能源車產業的高頻熱詞。在新能源車零件企業雲集的浙江寧波，業界人士說，拓普集團 (601689-CN) 、旭升集團 (603305-CN) 、均勝電子 (600699-CN) 、寧波華翔 (002048-CN) 等寧波「特鏈」上市公司，紛紛啟動和加速前往墨西哥建廠的進程。

均勝電子有關負責人表示，目前已在墨西哥設有蒙克洛卡工廠等分支機構，涉及生產、研發等職能，主要產品為新能源車的安全部件。均勝電子依托在墨西哥的新布局，已經在北美市場形成技術優勢，並擁有先進產能支撐。

寧波華翔也說，在 2022 年關閉了一座美國 GRA 工廠，並將所有生產轉移至墨西哥工廠。雖然目前公司核心技術還保留在美國 NEC 工廠，但會削減生產規模，墨西哥工廠將是未來在北美的發展重心。

特斯拉已經將目光鎖定在墨西哥這片新能源車的處女地。今年 3 月 1 日，特斯拉創始人馬斯克確認，將在墨西哥新萊昂州建廠，用於生產下一代電動車。新萊昂州與美國德州接壤。

新萊昂州政府官員日前確認，特斯拉墨西哥「超級工廠」即將獲得所有最終許可，並進入施工階段，環保、能源、水資源等都已經通過審核。

「中國新能源車產業鏈企業跟隨特斯拉一起『出海』，可以大幅降低風險。同時，特斯拉把中國的成功經驗和配套商輸出到墨西哥，可以縮短量產時間、更好控制成本、保證品質。」資深汽車行業分析師梅松林說，中企前往墨西哥，尋找新增量，有利於整個行業的長期健康發展，並帶動當地經濟，實現多贏。