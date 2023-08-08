傳特斯拉新款Model 3自9月起量產 售價估20萬元人民幣

根據《electrive》報導，特斯拉 (TSLA-US) 即將把現有 Model 3 的生產線轉向新款 Model 3。

消息來源指出，特斯拉上海廠目前生產的 Model 3 將 8 月 14 日停產。特斯拉已在上海廠對內部稱為「Highland」計畫的新款 Model 3 進行試生產，並計畫於 9 月在中國開始量產。

推特用戶發文指出，「特斯拉上海廠已經開始切換生產，從上周開始，生產兩天現有 Model 3，生產兩天 Highland，交替生產；計畫 2 周後完全切換到生產 Highland。」

另一個推特帳號 teslashanghai 也透露了類似訊息，「特斯拉新款 Model 3 試產早已開始，將於 9 月開始量產，比最初預期要早。」

特斯拉過渡至新款 Model 3 的另一個跡象是，特斯拉大幅延後 Model 3 在歐洲的交車日期。例如，特斯拉德國官網顯示，新訂購的 Model 3 可能要到 2023 年 10 月或 11 月才能交車，而對於 Model 3 高性能版本，最遲可能要到 2024 年 1 月才能交車。特斯拉在歐洲市場銷售的 Model 3 是由上海廠生產的。

特斯拉新款 Model 3 的設計備受關注。其中一個設計創新似乎與生產有關。《路透》在 2022 年 11 月就報導， Model 3 重新設計的重點將是進一步減少零件的數量，降低內飾的複雜性。

推特帳號 teslashanghai 表示，新款 Model 3 的生產成本應該會降低：「最令人興奮的是，根據零件成本，新款 Model 3 的價格應該在 20 萬元人民幣左右。」

根據原型車間諜照，外飾的主要變化將集中在車輛前部和尾部。推特帳號 teslashanghai 寫道，「新車的設計令人印象深刻，尾燈與保時捷 Macan 相似，整體感覺接近 Model S。」

另外還有傳言出，特斯拉將為新款 Model 3 配備寧德時代的新型磷酸錳鐵鋰電池 (LMFP)。根據 WLTP 標準，新款 Model 3 基本款車型的續航里程將從目前的 491 公里增加到 556 公里。