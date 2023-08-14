《富爸爸窮爸爸》作者：黃金是「上帝的資產」 美元主導地位正動搖

全球暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特清崎 (Robert Kiyosaki) 週末表示，建議投資人買入黃金來投資，並稱黃金是「上帝的資產」。

羅伯特清崎在社群平台發文表示，黃金是上帝的資產，這種資產具有「神奇、精神和神秘的力量」，黃金可以「儲存金融能量」，也是人們幾個世紀以來一直在「尋找、購買和爭奪它」的原因。

一直以來，羅伯特清崎都支持黃金、白銀和比特幣，並警告美元即將消亡。他警告稱，隨著金磚國家以及表示願意加入該聯盟的國家提議推出一種與黃金掛鉤的名為「金磚四國」的共同貨幣，美元將失寵。

羅伯特清崎之前曾將黃金、白銀和比特幣稱為「真正的貨幣」，而法定貨幣卻被他稱之為「垃圾」。羅伯特清崎也稱，他不投資股票或債券市場，因為太多跡象表明股市將嚴重崩盤。

國際貨幣基金組織 (IMF) 日前發布的最新數據顯示，7 月份各國央行繼續通過購買黃金來增加外匯儲備。分析師指出，央行的需求仍然是金價的重要支撐，儘管近來有所放緩。

隨著世界各國減少美元部位，中國持續購買黃金，也使人們關注日益增長的去美元化趨勢。Commodity Discovery Fund) 創始人 Willem Middelkoop 表示：「當你購買黃金時，就等於直接投票反對美元。中國正在向白宮發出這樣的信息：他們不支持以美元為後盾的全球金融體系。」他也預計中國將長期購買黃金。