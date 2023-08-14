優先股轉換計畫獲批准 AMC普通股大跌

AMC Entertainment (AMC-US) 股價在周一 (14 日) 盤前交易中大跌 35%，因擔心修訂後的股東和解協議將允許公司發行更多股票以籌集資金，此舉將稀釋每股普通股的價值。

該公司普通股在周一盤前交易跌至 3.45 美元。較普通股大幅折價的代碼「APE」優先股價格上漲 27.5% 至 2.27 美元。

根據和解協議，AMC 將向普通股股東提供價值約 1.29 億美元的股票，以解決與股票轉換計畫相關的潛在法律理賠。

在 3 周前法官駁回先前版本後，和解協議終獲批准。

該裁決為該公司執行其 3 月宣布的優先股以 1:10 反向分割轉換普通股計畫鋪平道路，並可能在試圖償還 51 億美元債務部分款項時出售更多股票。

Wedbush 分析師表示，預計 AMC 和 APE 的股價在轉換前將趨近於每股 3 美元左右，而在反向分割後則將趨向每股 30 美元，「如果 AMC 基本上經由股權融資消除所有債務，它就面臨著股票稀釋後流失股東基礎的風險。」

CEO 阿倫 (Adam Aron) 在推特上宣稱該裁決是該公司的「重要里程碑」，並表示轉換「APE」單位的細節和時間表將於周一公布。

AMC 在 2021 年深陷 meme 股票狂熱的高潮核心；在去年推出優先股「APE」單位作為特別股，以向在 Reddit 和推特等社交媒體上自稱「猿」的散戶致敬。

阿倫表示，該公司在過去 12 個月中經由出售「APE」單位籌集了 4.18 億美元現金。

今年稍早時，某些投資人指控 AMC，稱公司試圖規避反對該公司稀釋持股的普通股股東意願。