〈貴金屬盤後〉經歷近2個月最糟一周後 黃金收1個月最低點

黃金期貨價格周一 (14 日) 收在一個多月以來的最低點，上周因美元走強持續削弱黃金價值，創下近兩個月來最大單周跌幅。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 2.60 美元或 0.1%，報每盎司 1944 美元。

根據道瓊市場數據，周一黃金收盤價是 7 月 11 日以來的最低收盤價，當日黃金收於每盎司 1937.10 美元。

美元最新漲勢令周一黃金價格承壓。ICE 美元指數上升 0.3% 至 103.19，根據 FactSet ，此為美元自 7 月 6 日以來最高水準。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 周一表示：「自 7 月中旬以來，黃金一直在穩步下跌，且隨著美元強勢回歸，看跌趨勢似乎還沒有完全結束。」

「黃金交易者可能本來預期看到一些避險資金流向黃金，但這並沒有發生，因為人民幣疲軟引發了美元過度走強。」

中國房地產行業負債沉重，市場對其擔憂情緒加劇，人民幣周一匯率跌至去年 11 月以來最低水準，根據道瓊市場數據，人民幣兌美元匯率為 7.28，徘徊在去年 11 月初以來的最低水準。

Moya 補充道，黃金應該接近觸底，但市場必須先看到中國房地產市場有一定程度的穩定，以及中國經濟將受到拖累的擔憂情緒正在醞釀蔓延。

與此同時，俄羅斯盧布兌美元周一暴跌至 16 個多月以來的最低水準，係因俄羅斯入侵烏克蘭相關的反沖力道持續拖累盧布。

日元兌美元匯率也跌破關鍵心理關口 145，為 2022 年 11 月以來首見。

本周焦點將是周二預計公布的美國零售銷售數據，隨後是周三下午聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的 7 月會議記錄。

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