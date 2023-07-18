德商：金價夏季維持1950美元附近 年底前將重回2000美元

德國商業銀行的最新研究顯示，由於聯準會尚未完成升息，黃金價格在夏季剩餘的時間裡，可能會停留在每盎司 1950 美元左右。

不過，該行大宗商品研究主管 Thu Lan Nguyen 補充稱，儘管她已經下調了第三季的目標均價，但她仍預計，金價將在年底前回到每盎司 2000 美元。

在上周觸及三周高點後，黃金市場出現了一些溫和的獲利了結。金價在台北時間周二 (18 日) 午間於 1960 美元附近徘徊。

Nguyen 在最新的研究報告中指出，聯準會的鷹派貨幣政策，在短期內仍是黃金的主導力量。市場預計聯準會在本月晚些時候將升息 25 個基點，6 月份的預測顯示，聯準會可能在夏季過後再次升息。

Nguyen 指出，「我們之前認為，聯準會不僅會在 5 月結束其升息周期，而且還可能在年底前首次降息，這將給金價帶來重大提振。由於黃金是一種無息投資，全球最大資本市場美國的殖利率前景，是迄今為止最重要的價格驅動因素。現在看來，復甦可能要來得晚一些。」

儘管預計未來 3 個月金價將維持在當前價格水準，但德國商業銀行預計，金價將在年底表現強勁。 Nguyen 預計，7 月升息將是央行本輪緊縮周期的最後一次升息。

她補充稱，隨著對經濟衰退的擔憂開始加劇，金價將在今年年底回升至 2000 美元。

Nguyen 說：「我們繼續看到一些上行空間，這是因為聯準會的大幅升息 (總計 525 個基點) 可能會被更強烈地感受到，美國經濟陷入衰退將變得很明顯。反過來，這應該會終結任何剩餘的升息猜測。如果在未來一年，通膨的進一步下降和經濟疲軟，甚至加大了降息的可能性，金價應該會走向歷史高點。」